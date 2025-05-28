男友卡費繳不出來還借信貸 網勸她快分手：不跑換妳背債

要借錢給另一半「投資」嗎？一名女網友發文表示和男友交往多年，希望他能慢慢變好，但近期發現男友背著她借了信貸，甚至連卡費都繳不出來，只能向她借錢，讓原PO產生了分手的想法。對此，不少網友勸她趕緊逃，否則就換她要負責背債了。

原PO在PTT發文，表示自己和男友交往六年了，一路看著彼此成長，希望他能找到好工作，好好賺錢成為更好的人。她說兩人一直以來都是AA制，自己也從來沒問過男友財務狀況，而雙方都接近30歲，都很期待共同組建家庭、養小孩。

原PO透露，近期才發現男友背著她借了信貸，甚至到了連卡費都繳不出來的程度，金錢價值觀跟她完全不同，雖然還是有借他一些錢，但原PO發現男友竟然連基本生活費都拿去投資，因此很擔心彼此的未來，於是詢問網友：「應該包容還是果斷離開？」

此文一出，不少人建議趕緊離開，否則換她背債，「再不跑，換妳背債」、「搞到卡費繳不出來，妥妥就是賭博心態，已經不是投資性質了，勸妳早點分手，不要賭他將來大富大貴的可能性」、「分啊，信貸本身沒問題，問題是他沒辦法控制好現金流」、「的確是該逃，這種賭徒心態的人，遠離比較好，現在已經影響到妳了，不能被他拖下去」。

也有網友建議先好好溝通，「應該跟他聊聊妳不知道的那一面再決定」、「先看目前已投資報酬率多少」、「這個模式遲早會動到妳的錢，就要看妳自己的能力」、「這種事可以提出來討論，或是請他多看一些投資理財的書，也是幫助他成長，當然妳自己也要學點觀念」、「問清楚再借，不然到時候連妳的錢也陪葬」。