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婚禮不是一生一次！呂捷曝友人梅開四度 他 「全勤」上主桌

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名新婚網友控訴遭政治人物毀掉婚禮，呂捷5心得相勸。 示意圖／ingimage
近日一名新婚網友控訴遭政治人物毀掉婚禮，呂捷5心得相勸。 示意圖／ingimage

一名新婚女網友日前在Threads抱怨自己的婚禮，遭一名穿著市議員背心的總統府人士亂入，不僅擋住賓客觀看影片，還將印有名字的花籃放置於婚紗照兩側，讓她怒不可遏，認為此人毀了她一生一次的婚禮。該起家事糾紛因後續不斷有男方親戚上網辯駁，引起網友熱議，補教名師呂捷則在臉書奉勸新娘，或許他真的毀掉妳完美且夢幻的婚禮，但後續的炎上，可能會毀了妳的婚姻。也力勸參加婚禮的賓客，只要祝福就好，其他的事都沒有比小倆口的幸福重要。

呂捷說，他花了一小時了解這場九個月前的世紀婚禮後，悟出5點心得：

1.交朋友很重要

他表示，從新人的發文中顯示，兩人剛開始根本不知道發生什麼事，是在婚禮結束後，由賓客告知「因有綠營政治人物到場而感到不舒服」才知曉。呂捷奉勸參加婚禮的賓客只要祝福就好，其他的事，都沒有比小倆口的幸福重要。若這位總統府人士有這樣的覺悟，就不會有後續的家庭悲喜劇。

2.被毀的恐不只婚禮

呂捷表示，或許某總統府人士真的毀掉新娘完美且夢幻的婚禮，但後續的炎上，可能會毀了新娘的婚姻。

3.一生只有一次的不是婚禮

呂捷對此說法則反駁，表示人一生只有一次的是葬禮。幸運的話，婚禮一生可以很多次。他透露身旁友人的最高紀錄是4次，且4次他都去參加。隨後又另起貼文表示，因為4次婚禮皆到場，疑因全勤獎，還獲得坐上主桌的福利。

4.朋友和家人孰輕孰重

文中的親屬不是新娘的家人，所以她認為自己的朋友比較重要，但他們是新郎的家人，而且是從國中培養到他讀大學的家人。

5.小倆口的幸福更重要

呂捷依舊祝福這對新人百年好合、與子偕老、琴瑟合鳴、秦晉之好，但建議既然事情已經發生了，就讓它過去，若與先生的想法是一致的，那就好了，不管是親戚還是朋友，都沒有小倆口的幸福重要。

婚禮 婚姻 呂捷

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該起家事糾紛因後續仍有邀請該總統府人士的親戚上網辯駁，而引起網友熱議，補教名師呂捷則在臉書奉勸新娘，或許他真的毀掉妳完美且夢幻的婚禮，但後續的炎上，可能會毀了妳的婚姻。也力勸參加婚禮的賓客，只要祝福就好，其他的事都沒有比小倆口的幸福重要。

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