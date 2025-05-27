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國人生育年齡再延後 43歲後人工受孕「懷孕率低於10%」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署呼籲，生育力會隨著年齡增長而降低，女性應把握25至35歲黃金生育期。本報資料照片
國健署呼籲，生育力會隨著年齡增長而降低，女性應把握25至35歲黃金生育期。本報資料照片

國人平均生育年齡持續升高！據內政部資料統計，2024年全年新生兒數13萬4856人，較2023年減少715人。不僅新生兒數創下歷史新低，國人平均初婚年齡、女性生育第1胎的平均年齡都往後延，晚婚遲育已成常態。國健署呼籲，生育力會隨著年齡增長而降低，女性應把握25至35歲黃金生育期。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，年齡是影響生育力及母嬰健康的重要關鍵，應儘早進行生育規畫；若夫妻正常性生活持續一年以上沒有好消息，建議要到門診檢查。她說，國內夫妻試管嬰兒療程數據顯示，受術妻30歲懷孕率超過3成，數據為32.6%，40歲懷孕率降至不到2成，為19.1%，到了43歲懷孕成功率則不到1成。

台灣生殖醫學會理事長蔡英美說，社會風氣對於初婚年齡漸晚、高齡孕婦的觀感已與過去大不同，根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，初次懷孕年齡超過34歲、生產年齡超過35歲即算是高齡產婦，但是國人女性生育平均年齡35歲以上者，占比超過3成。

蔡英美指出，大齡媽媽增加，也代表高齡產婦的風險也隨之增加。她提醒，生育規畫應在35歲前，降低分娩的併發症風險；雖然人工生殖技術能克服高齡難以懷孕的問題，但身體的老化不會停止，高齡懷孕仍有一定風險，且影響懷孕的成功率。

為協助不孕夫妻實現生育期待，並減輕經濟負擔，國健署自2021年7月1日起擴大「不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，只要經醫師評估有試管嬰兒療程需求，且夫妻任一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，即可透過全國102家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。

「不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」首次申請最高補助10萬元，中低及低收入戶最高可補助15萬元。受術妻年齡未滿40歲者，每胎次最多補助6次療程，受術妻年齡已滿40歲且未滿45歲者，每胎次最多補助3次療程。

林真夙說，補助實施迄今已協助近2萬4千對夫妻迎來2萬7千多名新生兒，幫助家庭夢想。她提醒，人工生殖的成功率會隨著年齡增加而下降，考量妊娠高血壓、妊娠糖尿病、早產等生育風險，應把握黃金孕期，提高受孕的成功率。

試管嬰兒 生育

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