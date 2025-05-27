40歲試管嬰兒懷孕率不足2成 把握黃金生育期

根據夫妻試管嬰兒療程數據顯示，受術妻30歲懷孕率超過3成，40歲懷孕率驟降至不到2成，43歲不到1成，國健署呼籲，不論男女都要把握黃金生育期，懷孕困難應及早就醫善用補助。

據衛生福利部國民健康署民國111年人工生殖施行結果統計，在使用配偶精卵進行試管嬰兒療程的本國籍夫妻當中，受術妻年齡30歲的治療週期懷孕率為32.6%，年齡35歲為28.6%，年齡40歲降為19.1%，至43歲以後更下降至10%以下。

人工生殖的活產率也和年齡明顯相關，根據國民健康署針對申請試管嬰兒補助結果所做分析比較，受術妻年齡在25至未滿35歲者，於首次申請補助就成功產下寶寶者占35.4%，在35至未滿40歲者占29.9%，至40歲以上只有13.4%。

隨年齡增長，男女雙方的生殖能力皆會逐漸下降，可能出現卵子與精子品質降低、受精困難、胚胎染色體異常等情形，即使借助人工生殖技術，成功率仍會隨年齡增加明顯下降。國健署今天透過新聞稿提醒，女性應把握25至35歲、男性則為40歲前的黃金生育期。

國健署長吳昭軍呼籲，為了母嬰健康與掌握關鍵生育年齡，有生育意願夫妻應及早規劃，遇有懷孕困難儘早就醫，若有試管嬰兒療程需求，可善用政府補助資源，實現生育子女願望。若有懷孕困難，應及早尋求生殖醫學協助。補助實施迄今已協助近2.4萬對夫妻迎來2.7萬多名新生兒。

國健署110年7月1日起擴大試管嬰兒補助，凡經醫師評估有試管嬰兒療程需求，夫妻任一方具中華民國國籍，戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可透過全國102家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。首次申請最高補助新台幣10萬元，中低及低收入戶最高可補助15萬元。