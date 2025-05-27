夫妻月入10萬曝「月支出6萬6千」 網喊：沒房貸、生孩就是爽

隨著房價與物價上漲，現在頂客族也增多，不過日前有位網友表示，他們夫妻倆結婚4年，兩人的月收加起來10萬元左右，每個月花費可以有1萬8千元在吃飯，娛樂跟醫美等支出共1萬5千元。原PO表示「只要能讓生活更舒服、更有品質的開銷，我們都願意視為一種投資」，文章曝光後，多數人喊「羨慕了」。

一名女網友在Dcard發文表示，他跟先生結婚快4年，兩人月收入加起來有10萬，且住在老公翻新過的老家，除了不需負擔房貸，又不用跟公婆住，加上公司離家很近，通勤只靠大眾運輸即可。

原PO提到，婚前就有共識不生小孩，羅列每月開銷生活費大概8000元，伙食費則是1萬8000元，影音娛樂是5000元，保養品跟醫美保健品是1萬元，日常購物是6000元，電話費、交通費為3500元，旅遊為1萬元，貓咪飼養費為5000元，總共大概每月會花6萬6000元，剩下的錢會拿去定存跟投資。

她表示「我們會簡單記帳，避免一不小心花過頭，但只要是為了讓生活更舒適、更有品質的開銷，我們都願意視為一種投資」。文末原PO好奇「想問問同樣是頂客族的網友們，平時都怎麼安排生活開銷？」

對此，許多網友留言「太羨慕沒有房貸壓力了，我們小倆口一半薪水都貢獻給房貸」、「你們月開銷的費用，就是我跟我老公每個月的房貸」、「重點就是沒房貸壓力，生活可以輕鬆許多」、「我跟太太也決定不生小孩，錢都拿來旅遊跟提升保養自己」。

還有過來人分享「我們也是不生，生活很自在，想去哪就去哪，現在也是住我老家，每個月給我爸一點房租，其他開銷都不大，真的可以好好生活」、「我們也是頂客族，雙薪家庭月薪13萬，目前房租1萬5500元，之後還會有房貸，錢多花在旅遊跟吃飯比較多」。