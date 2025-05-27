新娘控總統府人士亂入毀婚禮 新郎家族群起打臉：買房還靠人家幫忙

一場本應幸福圓滿的婚禮，近日因一則在社群平台Threads上的貼文而掀起輿論風暴。一名新婚女子控訴，自己去年舉辦婚禮時，遭不明政治人物「未經邀請」現身祝賀，甚至影響儀式流程，導致她難以釋懷，形容婚禮「被毀了」。然而，事件爆出後，男方家族多位親友紛紛出面駁斥，指稱政治人物係經家中長輩邀請，女方事後片面發文，未與家族溝通，令爭議一再擴大。

這名新娘在Threads上發文表示，婚禮當天更換第二套禮服期間，一位總統府人員與一位身穿市議員背心的政黨人士突然現身，不僅要求賓客鼓掌歡迎，還搶在新人之前敬酒，並遮擋正在播放的婚禮影片。她更指出，該些來賓將名字花籃放置於婚紗照兩側，讓她錯愕又氣憤，直呼：「毀了！回不去了！」抱怨本該是一生一次美好的婚禮，被硬轉成造勢場地，至今回想都成了痛苦回憶。她表示，到目前都沒有任何一位破壞婚禮的人來道歉，投訴至總統府，也僅收到制式回覆，表示已轉交相關單位處理，讓她感到極度失望。

此文一出，引發不少網友共鳴與聲援，但不久後，男方家人陸續現身留言，揭露更多內情，澄清事件並非如原PO所言。

新郎的大哥在留言中直言，女方從未與男方家庭就婚禮安排進行充分溝通，婚後更切斷聯絡，讓人難以理解其在網路上的單方面指控，批評原PO整天在網路發文取暖，卻不肯回家面對問題，「只把事情片面的公審，能解決什麼問題，丟臉」。

新郎的二哥也發文澄清（已刪文），所謂的政治人物是家中長期往來、協助處理諸如買房等重要事務的親近人士，由新郎母親親自邀請，以「親友」身分出席，並非來造勢拜票，男方家族非常感謝他們能撥冗出席婚宴，並嗆原PO：「你們買的房子有問題，不也靠兩位政治人物幫忙的」。

新郎的小嬸亦發表長文，表示當年新郎自國中起便由她與丈夫扶養照顧至今，如今卻在女方的公開發文中被影射為「干預婚禮的親戚」，讓她難以接受。她提到，曾試圖與女方溝通無果，甚至被對方封鎖聯絡方式，近1年來，為此事煩憂暴瘦到只剩45公斤，希望原PO夫婦能與家人溝通，不要讓家醜外揚。

此外，新郎堂弟與堂妹也在網路上發聲（已刪文），稱女方的說法有失公允。他們強調，婚禮過程由雙方家族共同規劃，當天並未發生所謂「喧賓奪主」的情況。若女方有不同意見，應於婚禮前充分溝通，而非事後於社群平台單方面發文。

目前女方已將Threads帳號設為私人，未對家屬的回應做出任何回覆。新郎本人至今仍未對此事件公開表態。整起事件持續延燒，雙方各執一詞，網友關注度不減，紛紛留言「過河拆橋忘恩負義呀」、「這擺明就是溝通不良的家務事」、「這個婚姻恐怕也是兇多吉少了」、「結論：結婚不是兩個人的事，是兩家人的事」。