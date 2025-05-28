快訊

台中大巨蛋用地敲定！盧秀燕：落腳水湳經貿園區 至少3萬席次

孩子的教育不能等？美國「我的教室經濟」推兒童財務學習

大谷翔平連3場開轟！本季最速20轟 打破MLB日本球員一紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

溫柔不是優點？35%未婚男聯誼卡關 日女訴另一半最重要特質

聯合新聞網／ 綜合報導
溫柔體貼之外還要有主見，才是女性擇偶的重點。圖／ingimage
溫柔體貼之外還要有主見，才是女性擇偶的重點。圖／ingimage

根據日媒「SPA!」報導，許多日本男性在結婚聯誼活動中發現，僅有「溫柔」這一特質並不足以成為女性眼中的理想伴侶。「好人卡」問題在30歲以上的未婚男性中尤其明顯，約有35%的人表示「能與女性保持良好關係，卻難發展為戀愛或婚姻」。

報導提到，許多男性為了討好女性，往往過於迎合對方的需求而缺乏主見，結果給人「不可靠」的感覺。一位38歲的男性表示，他與女性約會時總是遷就對方，後來女方卻斷了聯絡。對方表示：「他很好，但沒有自己的想法，讓人感覺無法依靠。」文章指出，女性在考慮結婚對象時，更重視的是男性的決斷力和主見，認為這能體現伴侶的責任感與可靠性。

此外，許多女性也表示，婚姻生活中不僅需要溫柔體貼，更需要雙方共同承擔家庭責任，面對各種生活難題時，能夠果斷且有效地提出解決方案。一些女性指出，「溫柔」並不代表凡事都依賴對方或逃避衝突，而是在尊重對方的基礎上，勇於表達自我立場，建立真正意義上的平等關係。

也有網友認為，「你是個溫柔體貼的好人」只是一種委婉的拒絕方式，實際上女性想要的是共同經營家庭的伴侶。另一位網友指出，婚姻需要的並非單純的溫柔，而是能夠共同面對問題、做出決策的能力，以及對彼此差異的尊重和理解。由此可見，體貼溫柔固然重要，但更應學會適當表達自我想法，才能成為女性想與之共度未來的理想伴侶。

結婚 戀愛 兩性關係

延伸閱讀

雨天衣服曬不乾？專家曝5撇步加速乾燥 室內晾衣要放對位置

鼓勵員警全副武裝進超商購物 日警指「防止犯罪的一環」掀正反論戰

觀光客坐博愛座「聚餐」 辣妹變身正義使者怒斥：在日本要守規矩

孩子還小卻面臨退休…61歲爸4歲兒老師也誤認爺孫 曝高齡育兒殘酷面

相關新聞

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

溫柔不是優點？35%未婚男聯誼卡關 日女訴另一半最重要特質

根據日媒「SPA!」報導，許多日本男性在結婚聯誼活動中發現，僅有「溫柔」這一特質並不足以成為女性眼中的理想伴侶。「好人卡」問題在30歲以上的未婚男性中尤其明顯，約有35%的人表示「能與女性保持良好關係，卻難發展為戀愛或婚姻」。

金玉涼言

婚前，無聲勝有聲；婚後，鼾聲伴一生。

【小品文】劉昌豪／流行

「這是現在的流行嗎？」巡房路途，主治醫師見我低頭猛地翻找口袋書，遂好奇問道。那名主治醫師素以電醫學生聞名。我深怕無法答出...

【老情詩】隱匿／紫荊花

那年春天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。