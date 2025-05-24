她努力考上清大、拿書卷獎！爸媽一句話讓她瞬間心冷

工程師因為薪水高，成為不少人想從事的行業之一。一名女網友分享，自己就讀私立大學，為了證明自己有能力，努力讀書透過轉學考，終於考上清大，還拿到書卷獎，不過家人卻說1句話，讓她相當沮喪。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「我考上清大，她卻只在乎我能不能嫁給工程師」為題，指出自己原本就讀私立大學，努力讀書才成功轉學到清大，但父親是典型的重男輕女，問她女生這麼會念書要幹嘛？要她趕快找同校工程師嫁了，就連母親最開心的事情，也是未來可以嫁給這些高薪族群，讓她相當傻眼。

這名女網友進一步說明，為了證明自己很努力，她拿到書卷獎、靠家教自己賺錢、進入大公司實習，結果家人只希望她能嫁給工程師，過上富太太人生，讓她感到很無力。

貼文一出後，不少網友都給予安慰，紛紛表示「妳沒有問題，這是老一輩的觀念」、「過好自己的生活，妳需要的是自我認同，不要太在意其他人的想法」、「妳很棒！能理解努力沒被看到，還是家人都不在乎的那種挫敗感，但至少妳一直都很努力，也有意識到他們的問題」、「你超棒的，過好自己生活就好，人生是你自己的！」。

不過，也有部分網友給予其他意見，指出「雖然妳很難過，但我只能說這是妳媽媽一路走來的人生經驗，也許未來有一天妳會懂」、「媽媽也只是希望你挑一個喜歡的工程師，沒有要你跟不喜歡的人在一起，我想她只是希望你能過上不需要為錢折腰的日子而已」、「媽媽是對的，By堅持靠自己、戀愛最偉大、婚後瞬間驚醒的我」。