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完美丈夫出差猝死…她開iPad揭「常出差」秘密 怒吃骨灰洩憤

香港01／ 撰文／布萊恩
人妻查閱亡夫iPad後發現他的秘密。圖／pixabay
人妻查閱亡夫iPad後發現他的秘密。圖／pixabay

「完美丈夫」只是假象？加拿大1名人妻與丈夫結婚17年，待丈夫去世後，她打開丈夫iPad意外揭開「完美丈夫」隱藏多年的心寒秘密，除了多次嫖妓、「出軌」成性外，每次晚上報稱加班的原因更令她當場崩潰，氣得要吃掉丈夫骨灰泄憤。

綜合外媒報導，加拿大知名作家韋特（Jessica Waite）近日發表《寡婦的死渣男指南（A Widow's Guide to Dead Bastards）》回憶錄，提及她揭發「完美丈夫」醜陋真面目經過。

韋特表示，其丈夫尚恩（Sean）於2015年到德州出差時因心臟病離世，她於是打開丈夫iPad，以搜尋位於德州的休斯頓醫院電話號碼，沒想到剛在瀏覽器輸入「休斯頓」就「出事」了，螢幕竟自動彈出「休斯頓應召女郎」字眼的內容。韋特隨即查閱瀏覽器的「歷史紀錄」，結果出現「地點」、「特定女孩」、「價格」等，原來丈夫竟是經常嫖妓。

然而這只是「冰山一角」，韋特發現，丈夫不止嫖妓，還與好幾個女人偷情，更在科羅拉多州租了1間公寓，以方便與這些女人發生性關係。更甚者，韋特指，丈夫有時聲稱要加班到很晚，實際上是把數百部AV色情影片下載到電腦，並整理成不同桌面資料夾中收藏。

韋特無法接受被丈夫背叛，當場崩潰，氣得把裝有丈夫骨灰的袋子帶到花園打開，部分撒入狗屎中，部分則自己吃掉，憤怒地形容「我褻瀆了我生命中伴侶的遺骸……它們與淚水混合在一起，就像我舌尖上的礦物泥，我吞下去」。

韋特承認，在丈夫去世後，她「脫離了現實」，而她目前雖然已有新對象，仍無法對丈夫的滿口謊言釋懷，「我感覺比以前更好、更堅強，但我仍然幾乎每天都哭，我仍然感覺一部份自己因此已經死了」。

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文章授權轉載自《香港01》

結婚 出軌 丈夫

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