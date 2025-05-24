出國前天被丟包！男友為顧貓不去了 她心碎：感覺沒被重視

近日一名女網友表示，與男友規劃六天五夜的日本行，機票與住宿早已訂妥，行程也安排得井然有序，然而就在出發前一天，男友來電告知愛貓因罹患牙周病，需要緊急手術並進行術後照護，因此無法跟他一起出國，讓她相當錯愕，文章曝光後，引起兩派網友論戰。

該名女網友在Dcard上訴苦，她與男友規劃6天5夜的日本行，機票住宿訂好了，行程也規劃完畢，甚至為了讓飼養的貓在他們出國期間能比較舒適，還特別買了新的貓砂機，然而出國前天卻臨時接到男友通知，對方的貓得了牙周病，要拔很多顆牙齒，手術後也需要餵藥照顧，因此可能無法一起出國了。

原Po無奈表示，「3分鐘的對話內容而已，因為我也蠻難過的，假也排了，等了好久結果這樣，說是機票住宿的錢會退給我，我要自己去也行」，她接著解釋，男友的貓裝有銀色假牙，前幾天發現假牙只剩下一半，因此預約去看牙醫，當下就拔了6、7顆牙齒，由於男友從未幫貓咪刷牙，研判貓咪得了牙周病。

然而，原Po不理解男友明明與爸媽同住，卻不知道為什麼不能託付貓給家人幫忙，讓她感嘆出發前已經和朋友說好要帶伴手禮回來，自己也很想去日本玩，且原本規劃這趟旅行機票、飯店她來出，其餘花費都是男友負責，但如今男友卻去不了，只剩下她獨自一人，感到有點無助。

原po透露，男友養了6隻貓，那隻需要拔牙的貓剛好是他最心愛的貓，因此當下可以理解對方的感覺，但不到1天就說不去了，若她這時候生氣又會顯得很不體貼，因此讓她相當委屈。

文章曝光，不少網友為女方打抱不平，「原po的假跟時間跟心情誰來負責?」、「這樣非常不負責任，很多東西都是團體訂票的，要退真的很麻煩」、「男方沒做好的是，他應該是要找女方『討論』，而不是單方面做『結論』吧」。

也有許多人持相反意見，「說真的如果是我的貓臨時全口拔牙，我可能也會取消出國，除非是有醫院可安置」、「養寵物其實到最後已經不是養寵物了，而是家人」、「如果我男友罵我，為了貓或家人不陪他去旅行，我會覺得他就是小心眼自卑男」。

事後原po也補充，自己在意的點是男友第一時間沒有太多安慰，卻直接給了結論，短短的幾句話也沒有道歉，覺得沒有太被對方放在心上，「最後找到了方案，是可以放在醫院的……獨旅是沒什麼問題，也知道貓很重要所以中間並沒有吵鬧，所以上面說等他忙完討論而已，其實也是想知道狀況，但最後晚上有接到電話討論好了」。