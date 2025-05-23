父母憂高學歷姐姐懶散又沒錢「房子留給她」…20歲弟聽原因崩潰

懂事的孩子就不用照顧？日前有1名20歲香港男生在網上發文訴苦，指自己高中畢業就出來工作，目前在商場當保全，月薪約1.8萬港幣（約新台幣6.9萬），而24歲的姐姐大學畢業、賺錢能力較好，但卻因為開支大很少給家用，平常又不幫忙做家事，令父母總為懶散不懂事的姐姐憂心。

原PO最近偷聽到父母的對話，表示因擔心姐姐將來「沒人要」，故打算將已激清房貸的房子留給她當「姑婆屋」，原PO大感不公平，心酸地說「為什麼房子要留給姐姐不留給我？我懂事就不需要嗎？」

他在香港討論區以「我很擔心沒地方住，我姐會不會嫁不出去」為題發文訴苦，指擔心父母將目前住處留給姐姐。他表示，現在一家四口居住的房子已經還完貸款，而他在新年時偷聽到父母透露憂慮，似乎打算把房子留給姐姐。

原PO指出，他高中畢業就出來工作，目前任職商場保全，扣除勞退後每月薪水約有1.8萬元，當中4,000元作家用、5,000至6,000元作儲蓄，花費有度。反觀姐姐平日不做家事也很少給家用，2年前讀完大學後就從事保險業，但卻經常在家，「問她為什麼不用上班，她就說她工作很自由，上下班都很彈性」。

而原PO偷聽到父母聊天，全是訴說對長女的憂慮，並打算把住處留給她，「我聽到爸媽說怕女兒沒人要，平時又懶又不做家事，房間跟垃圾堆一樣，每個月都是月光族，家用也很少給，看來很難嫁出去，將來那間房子就留給女兒吧」，又談及原PO「懂事」，所以不需父母擔心。

原PO直言「聽到的時候真的想哭」，覺得超不公平，「為什麼房子要留給姐姐，不留給我，就因為我懂事嗎？」。他指姐姐學歷及賺錢能力都比他好，父母卻想把房子留給她「當姑婆屋」，讓他感到又難過又不平，「我覺得爸媽只疼姐姐，根本就不喜歡我」。

發文引起網友熱烈討論，有網友指「很多家庭都是這樣啊，房子都是留給最沒出息的那個」、「有時候越懂事的人越不被在意，因為大家覺得你可以自己搞定」，亦有人鼓勵他，你現在才20歲，好好工作多進修，未來賺更多錢離開才是正道」、「父母想把房子給誰是他們的決定，你就努力過好自己的生活吧」。有網友則提醒原PO別為錢傷感情，建議與家人談談，「一家人好好溝通，不要太功利地去想這件事」。

延伸閱讀：

公屋悲劇│女兒私下買樓遭房署查出 婆婆被迫遷 網民1原因不同情

舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大 港女「深入虎穴」篤灰 下場絕了

文章授權轉載自《香港01》