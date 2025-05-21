借不到錢就變臉？嫂嫂想帶爸媽看極光 她拒借30萬被轟「惡姻親」

出國玩沒錢才要跟人家借，借不到就惱羞？一名網友抱怨，嫂嫂跟她開口借30萬，理由是要帶爸媽和老公一同出國玩，怎料原Po婉拒後，嫂嫂竟當場變臉，甚至在背後埋怨她們「根本沒把我當一家人」。

該名網友在Dcard分享，嫂嫂婚後住家裡，今年過年圍爐時，爸爸、媽媽發紅包，嫂嫂也有紅包，然而嫂嫂卻當著大家面說「妳收入那麼高，也包個紅包給大家啊！」，讓氣氛瞬間降到冰點，還是爸爸趕緊打圓場才收回話題。

某天，嫂嫂突然向原Po借30萬，說要帶她爸爸、媽媽還有老公出國去北歐看極光，但目前身上沒這麼多錢，原Po婉拒並表示自己把錢都放定存，嫂嫂卻說「定存解約就好了，借一下嘛一家人，親家，大家互相幫忙」，眼看她意志堅定，便把目標轉向原Po弟弟，沒想到被兩人拒絕後，竟還向老公怒轟姊弟倆「小氣，是惡姻親，已經嫁來這了，他們卻沒把我當一家人」。

原Po透露，嫂嫂平常錢花超兇，網購零食、美甲、霧眉、吃鼎王樣樣來，卻說出國沒錢要跟人借，讓她氣炸直呼，「平均一人7萬5的行程，我出國要花這麼多錢都會慎重考慮，嫂嫂自己沒有理財觀念，借不到錢就惱羞」，質問「那她又有把我們當一家人嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「你哥哥看上她哪裡，厚臉皮嗎？」、「這種人你借他錢後，就不用想說錢還要得回來」、「自己愛亂揮霍還想蹭別人的錢孝順父母，真是惡劣的孝心」、「就算你哥要當妻奴，那也不能讓他老婆影響自家人吧」、「請爸媽開始跟大家收家用？而且要硬性規定！如果哥嫂不願意就請他們搬去娘家住」。