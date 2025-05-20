男友不顧姐在家洗澡全裸出浴 她傻問「正常嗎？」兩派網友掀論戰

你在家會一絲不掛嗎？一名女網友分享，男友已經25歲，但只要在家洗完澡就會全裸，即便30歲的姐姐在家也一樣，追問後發現連姐姐都會這樣坦誠相見，讓她大受衝擊。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「在家人面前裸體」為題，指出男友和他姐姐在外租房，某次去他們家，男友洗澡完後竟全裸走進客廳，男友姐姐也非常淡定，一問之下才發現，他們兩人平常在家都會全裸，讓身為獨生女的她相當震驚，好奇發問「各位有兄弟姐妹的人也會這樣嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「很怪，我家不要說全裸了，只穿內衣褲都不會，至少會短褲短袖」、「不會，我不會想看我弟的裸體，超怪」、「曾經有一任女友也是，全家在家洗好澡都不穿衣服⋯她大學、弟弟高中、妹妹高中，然後都全裸在客廳看電視，我也是覺得非常奇怪」、「不正常，感覺是未開化，反正就分手就好了，他們家一定超怪」、「是原始人嗎？」

不過，也有部分網友持相反意見，指出「姐弟坦然相見很正常吧」、「我哥有時候也會洗澡完就這樣出來…但除了冷靜也只能冷靜了，好像沒有驚慌失措的理由」、「有些親人和親人之間不是很在意這種小事情，常常沒穿衣服在家裡被家人看到也不在意」、「我有位朋友，她們全家都是這樣，洗澡也都是不關門」。