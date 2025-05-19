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連牽手都不願...她怨醫師男友滿腦子只有工作 同行也不挺：就是渣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的醫師男友工作很忙碌，連牽手都不理會，一心只想著工作。圖／Ingimage
一名女網友的醫師男友工作很忙碌，連牽手都不理會，一心只想著工作。圖／Ingimage

情侶相處應要體諒對方的心情，否則容易發生爭執。一名女網友發文，表示她的醫師男友平時工作很累，忙碌到連牽手都不理會，一心只想著工作，並質疑原PO不能體會他的辛苦，最後只能分手。對此，不少同行也批評男友很自私。

原PO在Dcard發文，表示她與醫生男友交往時，對方正值PGY2（四分組訓練），選的是神經外科。平時非常喜歡強調工作的神聖性，上班經常上得很疲憊，無法給予原PO想要的關懷，並自認為他在救人，無法陪伴女友很正常。

原PO表示，有次男友上夜班回來，直接把她叫醒說要調作息，到晚上不睡覺。她抱怨好幾天只有早上短暫見面，連「牽個手」都不理會，只會一直自顧自地說遇到的病例，並指責原PO無法體會到他們工作的辛苦，更不願意談論生育和家務分工的問題，原PO受夠了，最終只能分手。

此文一出，不少同行也批評男友自私的行為，「辛苦了，這個學弟不太ok啊」、「PGY累是真的累，尤其對於成績一路都很好的人來講，不過這種辛苦也不是沒有間歇的，他還是應該在有空的時候照顧妳的情緒」、「身為20年醫療人員的我可以直接回答妳：就是渣」、「覺得他滿自私的，他要調作息把妳叫起來幹嘛」。

也有網友認為跟職業無關，「人的問題，跟職業無關」、「跟醫生無關，之前室友是兩個醫生，還有其他醫生朋友，青梅竹馬有一個也是醫生，都很正常」、「我老公也是醫生，但還好他身邊的朋友同事都很正常」、「我和我男友都是住院醫師，他也會跟我分享工作、值班上、生活中有趣的事，我覺得很幸福」。

醫師 男友 兩性關係

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