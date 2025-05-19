軍職夫月薪8萬上繳婆婆！人妻倒貼生活費吃不消：結婚10年都如此

婚後財產分配一般由夫妻共同討論達成共識。一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，和先生結婚十年，對方薪資都交給婆婆管，而她拿到的生活費只有三萬五，全家沉重的開銷壓得她喘不過氣，無法理解先生從事軍職，每個月有八萬多的薪水她拿不到一半。

原PO表示結婚已十年，先生婚前薪資婆婆管，婚後竟然還是婆婆管，雖然要求過婆婆讓夫妻共同管理，婆婆卻用各種理由推託。原PO透露，平常拿到的費用是三萬五，包含老公的生活費、小孩各種費用、家裡各種開銷，不足的部分由她補貼，無奈表示「現在已經多支出到很想各自生活了」。

貼文下方網友紛紛搖頭苦勸，「這樣的婚姻生活，真的別再繼續下去了，因為這是媽寶無誤」、「小心很多人都給媽媽存結果最後什麼都空的」、「結婚了，薪資還在給家長保管，就是沒有用」、「結婚了錢還媽媽管存心想讓人離婚，先生不硬起來，準備忍一輩子」、「那就搬出來，不要一起住」、「老婆自己去跟婆婆談，或離婚，這種男人感覺很沒救」。

不過也有網友猜測或許婆婆在幫忙存錢，「這樣講會不會比較安慰妳，妳想成是四萬五是婆婆幫妳們存下來」，以後可能還能要回來。還有網友分享先生因為在海外工作，婚前薪水由媽媽跟妹妹管理，婚後她要求管理，婆婆則要她每個月拿存摺看花費。