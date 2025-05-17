夫幫報稅10年…人妻「今年學著做」意外發現驚人事實：心涼了

5月是報稅季，你完成報稅了嗎？一名女網友分享，結婚10年來，都是由老公在處理稅務，今年想偷偷付掉稅金，給老公一個驚喜，結果竟意外發現10年來不但不用繳稅，還能夠退稅，金額全進了老公戶頭，讓她感到很心涼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「因為報稅發現一件諷刺的事」為題，指出過去因貪圖方便，都由爸爸公司的財會幫忙處理財務，從來沒有自己報過稅。結婚後覺得該獨立自主，想要自己學著處理，結果老公聽聞後，自告奮勇協助處理，她也感謝老公攬下這個工作跟繳納稅金。

這名女網友進一步表示，今年決定學著自己報稅，想繳掉稅金給老公一個驚喜，沒想到看了稅金試算表後，才驚覺他們不但不用繳稅，每年都還能退幾千到1萬的金額，但這些年退稅金都直接轉進老公戶頭，老公也沒告知她，讓她直言「一想到自己還好意想偷偷付掉稅金給老公一個驚喜，突然覺得有點心涼…」。

貼文一出後，不少網友都不挺原PO，「這10年都讓先生繳稅，等於是佔先生便宜，結果發現自己虧了才在哭喔」、「先生處理報稅，退下來的錢當然是進他帳戶，但不代表沒有花在家用上吧」、「一年才退幾千元，這是有多到需要報備的程度嗎？」、「妳以為自己佔了老公十年便宜，實際上是妳被老公佔便宜，然後就心涼？一年一萬，十年才十萬，這點零用錢妳都不捨得給老公發啊？」、「才那一點錢，有需要這樣嗎？」。

不過，也有部分網友認同原PO看法，回應「錢可以進先生戶頭，但應該要講吧」、「覺得先生小缺德」、「這其實是信用問題，搞不好哪天房子被對方拿去抵押了妳都不知道」。