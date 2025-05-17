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台積電男友回家聊兩句秒睡！女友心疼求救 過來人同感：像偽單身

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，男友是台積電工程師，下班回家後聊1、2句就會累到睡著。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
一名女網友分享，男友是台積電工程師，下班回家後聊1、2句就會累到睡著。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

護國神山台積電雖然工時較長，但優渥的薪水也吸引不少人才。一名女網友分享，男友是台積電工程師，下班回家後只聊1、2句，就會累到睡著，讓她上網求救「做什麼能讓他比較開心、放鬆嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「台積電男友」為題，指出男友近期開始值小夜班，上班時壓力很大，都是等他下班回家後才會聊天，但常常聊1、2句就累到睡著。心疼他工作辛苦又高壓，原PO決定下班後煮飯給他吃、小夜下班熱湯給他喝，同時也好奇發問：「除了這些，還有什麼能讓他比較開心、放鬆嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「勸他離開台積，那真不是健康的環境，重點是待了10年後哪裡都去不了，因為只是工廠的小螺絲釘」、「台積電就是全年無休的極致瘋狂！錢多但是裡面的員工好像永遠都很緊繃，週末下班還不停傳訊息討論工作，訊息跳出的速度根本一秒一條」、「說真的，默默支持他就好，不用做什麼」、「妳就正常熱情的回應他就好了，不要因為他不讀不回就比較少跟他分享，他看到妳開心自然比較少煩惱」。

此外，也有不少過來人分享自身經驗，指出「建議靜靜的陪他就好，要跟工程師在一起，真的要有偽單身的準備，18年的台積人路過」、「我男友也是台積工程師，我覺得關心很重要，不要覺得他在忙不理你，然後自己內心戲」。

兩性關係 台積電 工時 工程師 男友

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