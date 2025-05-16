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女友愛問這幾題？ 戀愛教練分享「生存指南」避雷

聯合新聞網／ 綜合報導
女伴提出的「陷阱題」常讓男伴不知如何是好。示意圖／ingimage
女伴提出的「陷阱題」常讓男伴不知如何是好。示意圖／ingimage

不論是男女朋友或夫妻，許多女性都喜歡問另一半一些「陷阱題」；這類的問題常讓男伴不知所措，深怕一回錯就會踩到女伴地雷。近期一位「戀愛教練」分享這類問題的回答方式，希望能提供男伴一些解題技巧，避免「浪漫變災難」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國戀愛教練安德森（Blaine Anderson）近期在社群媒體上分享「戀愛生存指南」，提醒男性在面對底下三大「陷阱題」時，一定要給對答案，避免後續爭執。

第一題：「我穿這樣看起來很胖嗎？」

安德森建議，當女伴問你她的穿著好不好看，千萬不要愣住，也不能露出猶豫的神情。這時男伴應該帶著微笑看著對方，告訴對方：「不會啊！妳看起來很美」，就能避免後續爭執產生。安德森提醒，回答時用平穩的語氣並且果斷回應，是避免災難的關鍵。

第二題：「你覺得XXX比我漂亮嗎？」

安德森說，這題的殺傷力比第一題更高，所以絕對不能答錯。在回答時完全不要再看對方，只要馬上回答：「怎麼可能」，藉此避免讓女伴產生比較感，也能更有安全感。

第三題：「你有發現我哪裡不一樣嗎？」

女伴通常會問這題，代表在髮型、妝容或穿搭等細節有不同以往的安排，安德森建議，可以先回答：「妳是說撇除平常的美貌不談，還有哪些差異嗎？」用這個句子不只能爭取時間觀察，也能順勢轉移話題，讓女伴覺得被肯定、誇獎。

兩性關係 戀愛

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