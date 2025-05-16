情侶同居想換冷氣意見分歧 眾人見1關鍵酸女方：只出一張嘴

不少人對於婚姻抱持謹慎態度，甚至婚前先嘗試同居試婚，好藉此了解彼此到底適不適合。一名女網友透露和男友交往9年，兩人協議在婚前先住男方家同居，但因為房間的冷氣老舊又很吵，兩人因此對於要換什麼品牌的冷氣有不同意見，貼文一出也引起不少討論。

原PO在PTT以「同居試婚卡在冷氣」為題發文，她說男友為了提早適應婚後生活，提議婚前先同居一陣子，兩人也因此住進男方的老家。原PO說男友的家是40幾年的老房子，房間的老舊冷氣很吵，她常常半夜被吵醒，還熱到睡不著。

為了多存一些錢買房子，因此考慮婚後暫時先住男方家裡，於是原PO提議先將房間換一台新冷氣，雖然男友答應，卻直接指明自己想要的品牌，這個要求和她想要的品牌不一樣，價格也貴了點，讓原PO不太高興。

她說不想還沒結婚就先花大錢在男友家，而且如果順利結婚的話，預計3年內就要買好房子搬出去，因此質疑真的要花那麼多錢換冷氣嗎？

貼文讓不少人看了搖頭，「我不覺得一台冷氣會延後妳買房，只是如果一台冷氣會讓妳負擔很重，建議妳別買房，因為有的沒的開銷很多」、「連冷氣錢都計較…我建議不要結婚吧」、「經典的分手理由文」、「看來又是一個一心要掌控男友錢財的人」、「我覺得是你們存錢的方式沒有說好，所以妳才會覺得他如果要花錢換冷氣，那買房基金就會減少，這個才應該要先溝通」、「跟買房比…3年內差2萬有差很多嗎？那你們裝潢的時候高機率離婚分手」。

原PO也在留言補充冷氣是男友要出錢，再度讓許多網友看不下去，「誰出錢誰決定」、「只住沒幾年的話其實不用換這麼好吧，但對方出錢就無所謂」、「對方出錢，他爽就好，還以為是妳出錢」、「講成這樣還以為是妳出錢，不是出錢的人只負責享受，就別在旁邊出一張嘴」、「男友出錢花在他家身上，又不是要妳出，妳哪來的那麼多意見」。