「長輩圖」讓長輩不開心？超高齡社會來臨 小心別踩這些「語言地雷」

「不懂流行」「需要保健品」──這些看似無害的描述，其實讓不少長輩感到刺耳。從「銀髮海嘯」到「長輩圖」，許多表面中性詞語，無形中把高齡與社會負擔、土氣落伍劃上等號。民間團體提醒，語言中的年齡歧視，是超高齡社會中易被忽略的隱憂。





弘道老人福利基金會日前發布《未來共好報告書》，其中歸納超高齡社會的八大關鍵數字，涵蓋語言歧視、家庭照顧壓力、獨居長者激增、高齡死亡率上升等面向，揭開老齡現實。

英美研究：對老年人負面描述為正面描述6倍

就語言歧視而言，年齡歧視並非台灣特有現象。弘道老人福利基金會執行長李若綺指出，根據英美語料庫（如BNC、COCA）對超過11億字的媒體與口語語料分析，結果顯示針對老年人的負面描述，是正面描述的6倍。

此外，2023年歐盟調查也指出，45％的歐洲人認為年齡歧視普遍存在，且針對高齡者的歧視，較2019年上升5個百分點。

李若綺說，台灣方面，2022年的調查發現，超過八成長者曾在消費過程中感受到歧視，尤其針對「不懂流行」「需要靠保健食品維持健康」等刻板標籤，有六成以上長輩坦言感到不舒服。

弘道老人福利基金會與台灣數據分析平台「網路溫度計」攜手合作，針對媒體語境中對高齡者負面用語的觀察與分析，透過龐大語料資料與輿情數據，盼喚起社會對潛藏語言歧視關注，並推動正向用語的文化轉變。

「網路溫度計」所屬的大數據股份有限公司營運長蔣志薇表示，網路溫度計累積超過10年的語料資料庫，涵蓋超過40億筆數據，內容來源包括新聞報導、社群平台、論壇等，從中找出那些看似日常、實則傳遞負面意涵的詞語，為推動社會對話與修正提供依據。

她舉例，許多用語過去被視為中性，但隨著時代變遷，無形中傳遞年齡歧視訊息，例如描述超高齡社會，常形容為「挑戰」「危機」等這類字眼，易與「拖累」「負擔」產生連結。

「銀髮族」與失能連結，「長輩圖」隱含土氣

此外，常見例子包括「老人」「銀髮族」這類詞語，儘管表面中性，實際上常與失能、老化、與社會脫節等印象連結；「保健食品」也往往被預設為長輩專屬；更有如「長輩圖」等詞，常被用來表達厭煩、土氣、不合時宜等負面情緒，背後隱含歧視與刻板印象。

李若綺強調，期望透過數據分析與公開討論，推動社會正視潛藏的年齡偏見，促進世代溝通，預計今年下半年發布完整報告，為公共討論提供量化依據與行動建議，進而消除對年齡標籤與偏見，邁向真正的友善環境。

超高齡八大關鍵數字，揭老齡現況

除了語言偏見的洞察，《未來共好報告書》還整理出另外七大關鍵數字，勾勒台灣邁入超高齡社會面臨的真實挑戰。

第一，根據家庭照顧者關懷總會估計，全台約有76萬名失能、失智與身障者，其中超過五成完全仰賴家庭照顧者照護，且近七成為女性。這些照顧者平均每日付出13.6小時，照顧期長達9.9年，凸顯長期照顧對家庭所造成的深遠影響。

第二，老年人口獨居比例大幅攀升。統計顯示，老年獨居戶數從2014年底的近32萬戶，至2024年第一季增加至近95萬戶，10年間增幅近3倍，反映社會支持網絡斷裂與家庭結構變遷。

第三，老化帶來的健康風險愈發嚴峻。65歲以上人口的死亡率，自2014年每百萬人13.43人，提升至2024年的16.5人，顯示隨著人口老化，死亡風險同步升高。

第四，高齡者的飲食品質與營養攝取落差顯著。弘道基金會2024年《高齡餐食調查報告》，雖有超過八成長者自認平日飲食均衡，實際上只有6％的人符合國健署建議的每日營養攝取標準。

第五，退休延後成為趨勢，中高齡就業人數持續攀升。勞動部資料顯示，2024年1至11月中高齡與高齡就業人數達510.4萬人，較2014年增加80.2萬人，反映經濟壓力與延後退休的現實需求。

第六，資訊落差讓高齡者易成詐騙目標。警政署統計指出，2023年1至10月間，65歲以上者遭詐騙案件達3507件，平均每天有11.5人受害。

第七，長照人力培育面臨挑戰。教育部統計，長照相關科系學生的休退學率從107學年度的15.4％，上升至110學年度的16.4％，高於一般大專院校的平均水準，顯示長照工作環境與教育支持仍待改善。

（本文出自2025.05.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）