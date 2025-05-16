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小姑當小三未婚懷孕！求金援生產遭拒喊「殘忍」 要大嫂送養小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透露小姑當小三未婚懷孕，要求她幫忙負擔生產費用。 示意圖／ingimage
一名人妻透露小姑當小三未婚懷孕，要求她幫忙負擔生產費用。 示意圖／ingimage

結婚遇上惡小姑，另外一半還是豬隊友簡直雪上加霜。一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」訴苦，小姑介入他人家庭還未婚懷孕，婆婆竟要與小姑搬進她家方便就近照顧，甚至還要求原PO幫忙出錢。傻眼的她建議沒錢就打胎放過孩子，小姑反轟「怎麼可以這麼殘忍」，甚至要原PO送養自己的孩子。

原PO表示小姑當別人小三還已經懷孕，婆婆跟小姑不僅想搬進她家，還要她幫忙出產檢及生產費用，並訂了高級月子中心。原PO苦勸沒錢生就拿掉，不要耽誤孩子，沒想到小姑居然說這是她「愛的結晶」拒絕。

原PO無奈表示真的沒辦法幫忙，經濟上目前還在還婆婆每個月六萬的賭債，已經自顧不暇不敢生二胎，沒想到小姑居然要她把自己的小孩送他人領養。請老公去溝通，只得到「溝通不了」，還抱怨原PO在逼他。

她無奈補充目前不是不離開，只是收入來源與努力經營的公司都在丈夫名下，孩子也不讓她帶走，加上房子是爸媽留下來的回憶，很多現實跟情感層面都讓她不忍心說走就走。找律師諮詢後，決定將自己婚前的房子用來安置小姑跟婆婆，換取丈夫將公司更名到她名下，小姑事後也為自己的口不擇言道歉。不過原PO仍強調，「為了孩子還有我自己，我會拒絕所有不合理的要求」。

貼文下方引來眾多網友回應，「如果是真的，妳還幫還賭債？然後現在這麼扯的事情妳還只是抱怨」、「真心建議妳離婚帶走小孩，不要再被他們吸血了」、「這種家庭直接切割不是比較好嗎？不需要這樣內耗自己」、「這種婆婆和小姑還有這種隊友，這家庭還能待嗎」、「軟飯男還帶拖油瓶一家，可以不離也蠻奇葩」、「怎麼什麼人都有，這麼厚臉皮的話都敢說出來」。

夫妻關係 婆媳紛爭 小姑 懷孕 月子中心

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