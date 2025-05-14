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她要2次電話都遭男方拒絕 朋友跑來炫耀：妳追的男生在追我

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子發文抱怨，朋友跑來炫耀被「她喜歡的男生追」。示意圖／ingimage
一名女子發文抱怨，朋友跑來炫耀被「她喜歡的男生追」。示意圖／ingimage

戀愛的過程有苦有甜，日前有位女網友表示，她跟喜歡的男生要了2-3次電話，都要不到，就知難而退了，沒想到近日她朋友特別跑來，告知「妳喜歡的男生在追我，我們應該很快就在一起了」，讓原PO難過表示「到底是分享喜悅，還是在炫耀？」

一名女網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，她跟喜歡的男生要電話，要了2-3次，對方都不給，於是她就知難而退。沒想到朋友突然跑來告訴她「妳喜歡的男生在追我，我們應該很快就會在一起了」，這讓原PO無法接受，坦言「她跟我平常沒什麼聯絡，現在卻刻意跑來跟我說。好吧，我輸了，讓我一個人靜靜好嗎？」

文末，原PO無奈表示「朋友到底是純粹在跟我分享喜悅，還是在跟我炫耀，我整個心像是被撕裂一樣」。文章曝光後，有許多網友安慰，分享過來人經驗，以及應對方法。

有網友表示「可能是那個男的叫朋友來告訴妳『別再討電話了』」、「妳放心，等她被追到了，男生就會跑過來也找妳了」、「那就算了啊，好不了多久的吧」、「等他們分手了，記得跟妳朋友說『我早就知道妳們會分手了』」、「好討厭這種事喔，那個男生應該是會拿來炫耀『妳跟他要電話要不到』，而且把這件事跟妳朋友講」、「下一個會更好，妳朋友是故意表現自己優越感」、「現在越是高調，日後就越好笑」、「愛而不得只會傷一陣子的心，得而失去，可能會傷心很久，而且對方有可能很渣，可能還成怨偶」。

兩性關係 分手 戀愛

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