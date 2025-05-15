產後還沒出院…婆家先開「新生兒慶祝會」大吃壽司 2寶媽錯愕

根據日媒「Hint-Point」報導，一位剛生產完的媽媽分享了自己在產後住院期間，丈夫與公婆帶著家中長子提前舉行「新生兒慶祝會」，甚至還傳來一家人圍著壽司開心慶祝的照片，讓她難過又錯愕。此事件經另一位同院生產的網友@kana_gigirai在社群媒體分享後，掀起熱烈討論。

發文者表示，自己在醫院遇到這位當事人，兩人因年齡相仿又都迎來第二胎而熟識。她透露，當事人與夫家的關係原本良好，若丈夫能換個說法，例如「今天替哥哥慶祝當哥哥」或「等妳出院再補辦慶祝」，可能就不會讓她感到受傷。相反的，傳來的照片卻是「我們先慶祝囉～」這種語氣，讓產婦感覺被排除在外。

這則貼文被大量轉發後，網友反應兩極。多數人表示震驚與憤怒：「主角不在還慶祝什麼？」、「把壽司照傳給還在住院的老婆，也太過分」；也有人比喻為「辦生日派對卻不邀壽星」，批評丈夫毫無同理心。不過，也有部分聲音持不同立場，認為「哥哥也值得被安慰」、「慶祝可以辦很多次，沒必要在意這一次」。

面對兩極意見，發文者坦言，最讓她意外的是有許多女性分享類似遭遇，甚至有人說「一輩子都無法原諒」。她也指出，認為產婦「自以為是主角」的評論，多來自未曾經歷生產的男性或未婚者，讓人感到遺憾。歷經懷孕、生產的疲憊，和即將面臨的育兒苦戰，產婦需要的或許不是盛大的慶祝，而是一句溫暖的關懷。