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男手握4房月收25萬憂相親被看不起 網搖頭：只會吸引這類女生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名44歲的男網友存款約有700萬，卻怕相親被女生「看不起」。圖／ingimage
一名44歲的男網友存款約有700萬，卻怕相親被女生「看不起」。圖／ingimage

在感情世界中，物質條件只是一部分，並不是全部。一名44歲的男網友發文，稱他月薪13萬，存款約有700萬，不僅有車有2間房，還有另外2間房子等著繼承，近日要去相親，卻怕此條件被女生「看不起」。對此，有網友回應他個性本就太看重金錢，自然會吸引到很物質的人。

一名男網友在臉書社團《匿名3公社》發文，表示他目前44歲，月薪13萬，股息每個月能拿到12萬，手上的現金存款約有700萬，有兩棟房子，一間貸款剩400萬，另一間剩1200萬，此外還有2間準備繼承的房子，皆在等待都更。

原PO疑惑，在目前的台灣社會，他的條件究竟屬於何種層級？他近期打算去相親，想找門當戶對的女生，但又擔心被女生「看不起」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有網友認為，他那麼重視金錢，自然會吸引很物質的女生，其實第一印象、個性更為重要，「你很看重錢，條件也都是以錢當作籌碼，比較容易會吸引到很物質的人」、「第一印象很重要，讓自己的外表保持在乾淨整潔，應該找一個可以有聊不完話，或相處自在或興趣相投的人」、「淘汰掉物質跟拜金甚至詐騙的很重要」。

也有網友認為以原PO的條件已經贏過很多人了，但其他條件應該不好，「你的條件打趴一堆人了，對象就別急，緣份來了就好好相處會有適合的」、「看你的條件已經打死一堆人了，不過你的外表應該差強人意」、「44歲收入不差還需要相親，不是社交有問題，就是人品有問題」、「如果是這種外在條件還沒有另一半，那麼極多數是內在人品或外在長相的問題了」。

兩性關係 相親

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