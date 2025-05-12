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太傳統？她想讓孩子「從母姓」 男方家不讓步：買房也不會幫

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友打算讓小孩跟自己姓，未料卻遭到男方家人反對。示意圖／AI生成
一名女網友打算讓小孩跟自己姓，未料卻遭到男方家人反對。示意圖／AI生成

如何跟觀念傳統的公婆溝通呢？一名女網友發文表示和男友討論結婚，打算讓小孩跟她姓，未料卻遭到男方反對，男方爸媽並直言不會幫忙買房，更不會協助照顧小孩，讓原PO感嘆：「跟爸爸姓是什麼傳統思想嗎？」

原PO在Dcard發文，表示自己跟30歲的男友交往1年半了，近日正在討論結婚的事，也提到小孩「姓氏」的問題。她認為自己懷胎十月很辛苦，小孩應該「從母姓」，沒想到男友爸媽卻不讓步，且之後買房也不會幫助他們，生小孩後也不會幫忙帶，反之她的媽媽都可以給予協助，讓原PO不禁直言男方家思想太「傳統」了。

此文一出，不少網友批評男友家庭的傳統觀念，也抨擊男方家不出錢不出力的糟糕行為，「想吃傳統自助餐，他家不出錢、不帶小孩，卻想要小孩冠姓權，傳統的責任都沒打算扛，只想享傳統的好處」、「不結婚小孩只能跟你姓，不出錢出力想要卻白嫖一個孫子」、「明顯妳家能給的支援比較多，沒叫他入贅就不錯了，要孩子跟他姓是在想什麼」。

也有人勸兩人多溝通，如果溝通無效只能離開，「多溝通，如果溝通到最後還是沒有一個結果，我看就乾脆直接拜拜好了」、「你們在討論後續要怎麼處理，說服爸媽還是怎麼樣，其實權利在你們身上，他爸媽反對也沒什麼作用」、「抽籤決定，最重要是雙方都要服從結果，不然就分手吧，觀念不同不強求」。

但有網友認為姓氏並不重要，要體諒彼此，「跟誰姓真的有差嗎」、「跟誰姓其實沒那麼重要」、「姓氏在現在已經沒那麼重要了，我工作10幾年，已經遇過好幾個突然改姓的同事，理由也差不多，大概都是財產問題」、「不同人有不同的成長環境，造就了不同的觀念與想法，妳要學會體諒、接納、溝通與折衷」。

婆媳紛爭 結婚

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