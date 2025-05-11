在外如何稱呼另一半？網曝「1詞」引眾人共鳴：不想被八卦

出社會後，對朋友、同事該如何稱呼自己的另一半？有網友分享自己常聽到「室友」一詞作為代稱，因此好奇大家都怎麼稱呼，室友這種叫法又是從何而來？

一名女網友在Dcard上以「對外稱呼另一半為『室友』」為題發文，提到自己去年剛開始上班，碰到有些同事會分享自己「室友」的生活狀況，仔細了解才發現這原來是「另一半的代稱」，因此她發文詢問，「很好奇大家聽過這樣的用法嗎？很多人都會這樣用嗎？為什麼會有這樣的用法？」

貼文曝光後，許多網友留言表示，「我自己是不好意思直呼老公或先生，怕別人覺得太放閃的時候才會這樣講耶」、「我有追蹤的幾個網紅，也會用室友來代稱另一半」、「我個人是因為不想被同事八卦，所以才這樣說」、「有的還會講夜間部同學，不過這種講法通常是叔叔伯伯年紀的」。

也有人細心解釋，之前遇到兩個女同事說彼此是室友，交情夠深後才知道是女朋友，可能是不想被討論才會如此代稱，「我另一半是同性，就只是想低調而已」、「我朋友覺得稱呼另一半為男朋友很彆扭，都稱呼為眷屬」。

不過有過來人指出與另一半「吵架」後才會這樣叫，「覺得另一半沒救了，就會稱為室友」、「身份標籤所帶來的責任，讓自己在面對外人時可以模糊角色，對內也能擁有更多行動空間。說白了，就是把你變成『可有可無的同住者』」、「因為已經沒有了愛情，也可能沒生小孩，那就只能當室友囉」。