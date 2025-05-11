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誰在做家事？太太每日無酬照顧4.41小時 是男性3倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部社會及家庭署副署長張美美（右）表示，照顧家庭是全家人共同的責任；立法委員林月琴（左）分享自己的家務分工原則，讓孩子從小做起，破除刻板性別分工印象。記者廖靜清／攝影
衛福部社會及家庭署副署長張美美（右）表示，照顧家庭是全家人共同的責任；立法委員林月琴（左）分享自己的家務分工原則，讓孩子從小做起，破除刻板性別分工印象。記者廖靜清／攝影

今天是母親節，但媽媽的家務工作可沒中斷！根據衛福部最新的「性別圖像」數據顯示，有配偶的女性，平均每日無酬家務及照顧時間為4.41小時，有配偶的男性則為1.48小時，相差3倍之多。操持家務仍以女性為主，再加上照顧責任，面臨蠟燭兩頭燒的困境。

衛福部社會及家庭署副署長張美美表示，女性被期待許多角色，未婚嫁前是爸媽的女兒，結了婚之後是媳婦、太太、母親、職業婦女，即使勞動參與率逐年提升，依然需要負擔大多數家務及照顧長輩的責任，被認為要「侍奉一家老小」。

張美美說，現代女性不再受傳統「賢妻良母」的社會角色規範，家庭勞力分工已有多樣化的趨勢，不過，在家中做家事的人大多還是女性。她強調，「家務事是全家人的事」，包含煮飯、掃地、照顧孩童等，不應因性別刻板印象的影響而分成男性家事、女性家事。

張美美指出，照顧家庭不是「誰幫誰」，而是一家人共同的責任，女性並非「自願」承擔家務責任，應該讓家事分工更加平權。社家署今天於國立台灣科學教育館舉辦「愛的生產線」活動，融合親子劇場、闖關活動與角色扮演，體驗家庭中每一個角色的價值與互相合作的重要性。

除了家務工作，媽媽育兒壓力大，張美美說，目前各地方政府都有開辦定點臨托服務，方便家長在需處理事務或喘息時可安心送托。目前全台共有220處全國親子館（托育資源中心），政府也將加速布建公共化托育資源，擴大公共化及準公共托育量能，建構友善生養環境。

立法委員林月琴表示，女性角色過去一直不被重視，但隨著時代變遷、平等意識崛起，家事分工也要落實性別平等。她以自己家庭為例，全家人共同討論「家事分配表」，先生、兒子、女兒分別選擇擅長的家務事，適性分配工作、提高孩子自主性與成就感，從小養成做家事的習慣。

社家署今天於國立台灣科學教育館舉辦「愛的生產線」活動。記者廖靜清／攝影。
社家署今天於國立台灣科學教育館舉辦「愛的生產線」活動。記者廖靜清／攝影。
社家署今天於國立台灣科學教育館舉辦「愛的生產線」活動。記者廖靜清／攝影
社家署今天於國立台灣科學教育館舉辦「愛的生產線」活動。記者廖靜清／攝影

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