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男友不願坐著尿尿！她氣到怒嗆「自尊心脆弱」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，過去和前男友同居時，常因男友不願「坐著尿尿」而吵架，好奇發問「男的不能坐著尿是自尊心有多脆弱？」。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，過去和前男友同居時，常因男友不願「坐著尿尿」而吵架，好奇發問「男的不能坐著尿是自尊心有多脆弱？」。示意圖／Ingimage

你有和另一半同居的經驗嗎？一名女網友分享，過去和前男友同居時，常因男友不願「坐著尿尿」而吵架，好奇發問「男的不能坐著尿是自尊心有多脆弱？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「男的不能坐著尿是自尊心有多脆弱？」為題，指出和前男友同居時，最常吵的就是「坐著尿尿」這件事，因為馬桶蓋或地板常有尿漬，但前男友卻很少清理，便要求對方坐著尿尿，但他卻一臉震驚回「我是男的，坐著尿很奇怪吧？」，讓她相當傻眼，也好奇為何男性自尊心能如此脆弱？

貼文一出後，不少網友都表示「叫他自己掃就會學坐著尿了」、「坐著尿才不會濺到外面啊」、「這種人就是腦袋有問題，要站著尿也不清，有夠噁」、「尿噴到地板很有共鳴，每次都清到不爽」、「叫他要清乾淨和放下蓋子就好了」、「坐著尿好處多多，希望所有男性在家都坐著尿」。

不過，也有不少男網友指出坐著尿尿很不方便，回應「坐著尿會碰到馬桶啊」、「坐式馬桶對男性尿尿超不友善的設計，一早起床勃起時，坐著尿還得硬壓下去」、「晨勃時坐著尿是真的很困難，要壓到會痛才不會碰到便斗，或是尿從馬桶蓋濺出來」、「勃起角度比較高的人，坐尿更髒吧」、「GG小的適合坐著尿，大的不適合，會碰到馬桶很髒」。

男友 馬桶

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