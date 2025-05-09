母親節炫新車！尪不顧安全要8歲兒「坐後車廂」 妻心寒：忘了我也是孩子媽

母親節即將來臨，不少人會回老家向媽媽表達愛意和感謝之情。不過一名人妻控訴老公，為了向父母展示剛買的300多萬新車，要求8歲的孩子坐後車廂，原本一場開心的出遊，卻因座位問題演變成一場家庭風暴，讓她相當委屈「他好像忘了我也是孩子的母親」。

該名妻子在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，老公近期買了一台300多萬的新車，想開車到婆家載公婆外出，然而5人座的車子，卻想要載4位大人加上2位小孩，甚至要求身高130公分、37公斤的8歲小孩，坐在沒有椅子和安全帶的後車廂，還表示「鋪個地墊、20分鐘就到，沒什麼大不了」，但她認為這樣不安全所以堅決反對，沒想到老公竟回「那我坐後面，妳開車」。

原po表示，「我接受他想孝順，如果座位不夠我能不去，但老公認為我針對公婆，不去就是讓他難堪」，她便提出建議，乾脆租一台7人座，讓大家都有位子，自己就願意回婆家陪長輩吃飯。然而，老公一開始答應，卻突然反悔，「這是我人生里程碑的車，我一定要開回去」，並要求她擠四人坐後座，讓她完全無法接受，心寒感嘆「真是讓我深刻的母親節，他好像忘了我也是孩子的母親」。

文章曝光，有網友告知那段路是山路，她查了地圖導航顯示需要38-40分鐘路程，原po也補充當初不買7人座，是因為家中地下停車場無法停入。網友們則紛紛表示，「請他趴車頂吧！反正他也不是這麼在意自己的安全不是嗎」、「怎麼會有這種不把孩子安全放在眼裡的爸爸？」、「第一次聽有父親希望自己小孩可以坐後車廂的」、「我會選擇離婚，無法接受另一半完全不在乎孩子的安全」。