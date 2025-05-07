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送男友ETF零股當生日禮！她沒獲感謝反被開投資檢討會 「現在該買美股」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己不知道要送男友什麼生日禮物，便突發奇想買了一些零股送給對方，但男友卻不是很開心。示意圖。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己不知道要送男友什麼生日禮物，便突發奇想買了一些零股送給對方，但男友卻不是很開心。示意圖。圖／ingimage

為另一半挑選生日禮物是個難題。近日有網友發文，表示自己不知道要送男友什麼生日禮物，便突發奇想買了一些零股送給對方，但男友卻不是很開心。

原PO在Dcard發文，表示自己與男友交往7年多，因為兩人什麼都不缺，日常生活也算節儉，讓她不知該送什麼生日禮物。

這時原PO想到男友前陣子有關注股市下跌的情況，自己身邊的同事也在討論自己投資了哪些標的，於是她決定送一些「不一樣的禮物」。

原PO承認自己是股市小白，但也認真做了功課，雖然很多人推薦買台積電，但她認為買ETF風險比買個股低，且ETF也適合長期投資，於是就買了一些0050和00935的零股作為禮物送給男友，總共買了15000元左右。

沒想到男友收到禮物不但沒有很開心，還開始碎念，「現在有錢該買美股啊，或是直接複委託賺更快」，讓原PO相當傻眼。

有網友在文章下方留言，認為每個人的投資觀念不同，將股票作為禮物確實是比較有風險的選擇，「送股票我覺得本來就是雙面刃，畢竟就算是情侶，對風險的承受度也不一樣」、「他平時的理財投資如何？如果很厲害的話確時不要把這當禮物，畢竟他比較懂這塊」。

也有網友認為男友會有這種反應是因為他沒有將原PO送的股票視為禮物，仍把它當作投資對待，「你們認知不同吧，你當成『禮物』，他當成『投資』」、「因為是送他的股票，他想到的是什麼對他比較有利，而不是拿到禮物好開心」。

當然也有網友為原PO抱不平，「男友好瞎，地球人收到禮物都是很開心的反應吧？」、「這如果送我，我會原地起飛，開心死」。

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