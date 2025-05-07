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純情男友生理反應超誇張！牽手抱抱「硬成這樣」 網群笑稱︰最大敬意

香港01／ 撰文：田中貴
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

愛戀沒經驗、今天初發現，沒有太多感情經驗的人，最初戀愛時反應可能會過大。台灣有女生在網上發文表示，男友過往甚少拍拖，形容2人相處時，對方「（生理）反應真的大到有點誇張」，簡單到「牽手抱抱，他就會超級硬」，甚至演變到下腹疼痛。有次女生只是普通衣着，男友大讚特別漂亮，之後「硬到他肚子超痛，開始站不直，彎腰冒冷汗，痛到無法走路」，繼而要到廁所「解決」後才能回復正常。

許多網友笑言「硬是對女性獻上最大敬意」、「年少氣盛才會有，步入中年就不會再有過」，但亦有人擔心是隱疾，「不是故意的話，可能要看醫生」。

拖手輕抱　男友下體超級硬

原PO在「Dcard討論區」表示，男友之前感情經驗較少，「所以我能理解他的生理反應會比較大，但他的反應真的大到有點誇張」，剛交往時外出約會，「牽手抱抱，他就會超級硬」，駕車回家時，下體硬到下腹疼痛，「每次約會完回家都要紓解1次」。

覺得女友特別漂亮　男友硬到無法走路

交往大約2至3個月後，他們相約看電影，入場前先去逛百貨公司，原PO「穿得很普通，寬T恤、牛仔褲」，但男友大讚原PO特別漂亮，「然後逛一逛就硬到他肚子超痛」，繼而無法站直身體，一直冒冷汗，甚至痛到無法正常行走，男友只能到廁所解決，原PO則在外面默默等待。男友出來後，原PO詢問他需要不要看醫生，男友回答不用。

網友︰年輕真好

原PO直言「第一次遇到這麼誇張的」，想知道大家有否類似經驗，大量網友留言指「文章看到一半痛死我了」、「年輕真好」、「年輕就是本錢，想當初我也是抱抱就硬了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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