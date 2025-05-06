竹科男想娶空姐！2份工全年無休「年薪400萬」 過來人勸：快分手

一對情侶要能走入婚姻，必須要雙方體諒，才能穩定經營感情。一名男網友分享，自己在竹科上班，女友是空姐開銷很大，說要買房才結婚，他只好下班再去跑外送，幾乎全年無休。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「我在竹科上班，下班跑外送的年薪400W」為題，指出空姐女友每個月開銷很大，但堅持要買房才能結婚。原PO表示，因為竹科本業收入不夠買房，每天下班後都去跑外送，直到12點多才休息，幾乎全年無休，一年下來雖然賺進400萬元，但他直言「這樣的生活好累」。

貼文一出後，不少網友都苦勸分手，紛紛表示「不考慮換一個女朋友，錢存起來？」、「建議分手，這是真心為你好的留言」、「換一個漂亮又不需要花這麼多錢的女友如何」、「可以換一個，然後過有品質的生活」、「感情與金錢問題一律都建議分手！」、「漂亮的女生難養，建議放生這種的，你以後也不會好過」。

此外，有網友認為外送員薪水不多，原PO年薪400萬應該幾乎是本業收入，算上減少的休息時間與跑外送的風險，「不如拿來休息或者爭取本業收入增加」；也有人認為原PO可以另謀出路，「為啥不投資自己跳去高薪的公司，外送CP值超低」、「雙份工作，還沒什麼休息，年薪才400（萬）？你該好好想想下一步」。