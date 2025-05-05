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男友拒設Face ID…她抱怨「前任都不介意」 網抨擊：不是義務

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨男友不給她設Face ID，反遭其他人砲轟。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨男友不給她設Face ID，反遭其他人砲轟。 示意圖／ingimage

Face ID比手動輸入密碼更方便，連私人帳戶等都可以馬上登入。一名女網友在Dcard抱怨，想要在男友手機設Face ID卻被罵不尊重他，原PO委屈道，「想到如果之後要跟這個人進入婚姻，我想起這件事還是會很受傷，而且我覺得我沒辦法全心全意付出了」，但貼文發布後卻引來網友撻伐。

原PO與男友交往約一年，她透露和前任都互有彼此的密碼和Face ID，因此有滿滿的安全感，不過她也尊重現任而沒有強求。近日兩人吃飯時，原PO試探地拿男友手機作勢要設定Face ID，但還沒設定男友卻馬上發火，表示這樣非常不尊重他。

原PO委屈反駁只是想取得一個被信任的感覺而已，而且並不會無時無刻都拿起手機來看，男友卻說這讓他感覺隱私被侵犯、沒辦法好好做自己，也抱怨原PO常不考慮他人感受，而且也不懂這樣一件小事為什麼要不斷放大。

貼文曝光後其他人表示，「前男友給妳滿滿安全感還不是分了」、「願意給對方看是信任，不給對方看是基本權利」、「妳沒辦法接受磨合不了，那最後就真的只能分開也沒辦法」、「前男友給妳看不代表現任也要比照辦理」、「我前夫用Face ID轉走了我網銀全部的錢，我這輩子都不會讓別人設」；也有網友緩頰，「兩個對信任的表達方式不同，這是牽扯到價值觀的問題」、「請好好溝通過，取得雙方都認可的價值觀與安全感的平衡點」。

Face ID

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