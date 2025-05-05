配偶離世可切割公婆！她讚日已婚婦女保障完善 嘆台灣女權欠配套

日本已婚婦女的保障比台灣更多？一名女網友以「台灣女生vs日本女生」為題在Dcard發文抱怨，連以「大男人主義」為主流的日本對已婚婦女的保障都比台灣完善，感嘆「台灣的女權也是說說，要推動的法律還很多」，貼文曝光引發網友熱議。

原PO舉出7個面向，包括日本女性遇到配偶離世，可以申請離婚與公婆切割，在台灣卻不行，同住還要照顧兩老。另外，家庭主婦離婚可分到前夫50%退休金，再婚也可以繼續拿，台灣卻沒有這樣的制度。職場方面，女生懷孕或產後一年內，公司不得解僱，必須走法律程序舉證出「重大過失」，反觀台灣可以隨便找理由解僱孕婦，孕婦還要檢舉資方才能得到保障。

不僅如此，台灣生理假只能請三天，日本則沒有限制。台灣托嬰擠破頭，日本家庭3到5歲孩子上幼兒園卻是免費，還有24小時的托育所，而且公托、公幼數量多不用搶，也有公共臨時托育制度。原PO還提到，日本設有《女性活躍推進法》規範301人以上企業需公開女性管理職占比與目標；遇到性騷擾日本法律強調應從「被害者主觀感受」判定，台灣卻是「加害者意圖」導向。

貼文曝光後不少網友反駁原PO說法，「現實生活中的日本女性地位很低」、「妳知道日本的女性日常生活更常被傳統觀念限制嗎」、「妳知道日本女性職場待遇比男性差很多嗎」、「跟日本比女權妳是不是哪裡怪怪的，他們結婚之後不只小孩跟父姓，連同女生都要冠夫姓」、「台灣也有禁止懷孕生產歧視的法令」、「日本的生理假哪有沒限制，我們公司是一個月一天」。