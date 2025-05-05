快訊

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略 端午、中秋、國慶皆可拚9天

台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

配偶離世可切割公婆！她讚日已婚婦女保障完善 嘆台灣女權欠配套

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard抱怨日本已婚婦女待遇比台灣好。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard抱怨日本已婚婦女待遇比台灣好。 示意圖／ingimage

日本已婚婦女的保障比台灣更多？一名女網友以「台灣女生vs日本女生」為題在Dcard發文抱怨，連以「大男人主義」為主流的日本對已婚婦女的保障都比台灣完善，感嘆「台灣的女權也是說說，要推動的法律還很多」，貼文曝光引發網友熱議。

原PO舉出7個面向，包括日本女性遇到配偶離世，可以申請離婚與公婆切割，在台灣卻不行，同住還要照顧兩老。另外，家庭主婦離婚可分到前夫50%退休金，再婚也可以繼續拿，台灣卻沒有這樣的制度。職場方面，女生懷孕或產後一年內，公司不得解僱，必須走法律程序舉證出「重大過失」，反觀台灣可以隨便找理由解僱孕婦，孕婦還要檢舉資方才能得到保障。

不僅如此，台灣生理假只能請三天，日本則沒有限制。台灣托嬰擠破頭，日本家庭3到5歲孩子上幼兒園卻是免費，還有24小時的托育所，而且公托、公幼數量多不用搶，也有公共臨時托育制度。原PO還提到，日本設有《女性活躍推進法》規範301人以上企業需公開女性管理職占比與目標；遇到性騷擾日本法律強調應從「被害者主觀感受」判定，台灣卻是「加害者意圖」導向。

貼文曝光後不少網友反駁原PO說法，「現實生活中的日本女性地位很低」、「妳知道日本的女性日常生活更常被傳統觀念限制嗎」、「妳知道日本女性職場待遇比男性差很多嗎」、「跟日本比女權妳是不是哪裡怪怪的，他們結婚之後不只小孩跟父姓，連同女生都要冠夫姓」、「台灣也有禁止懷孕生產歧視的法令」、「日本的生理假哪有沒限制，我們公司是一個月一天」。

女權 家庭主婦 托嬰 日本 職場 離婚

延伸閱讀

起薪4萬都是假？他面試15間一半未達標 苦主共鳴：檢舉也沒用

凌晨回家累趴…女友洗頭要求幫忙吹乾 他快崩潰：還指定手法

國立「中字輩」不好嗎？她疑惑朋友選東吳、輔大 過來人曝：曾被震懾

「理組隨便念都百萬年薪」他納悶為何不讀？文組人訴真實心聲

相關新聞

配偶離世可切割公婆！她讚日已婚婦女保障完善 嘆台灣女權欠配套

日本已婚婦女的保障比台灣更多？一名女網友以「台灣女生vs日本女生」為題發文抱怨，連以「大男人主義」為主流的日本對已婚婦女的保障都比台灣完善，感嘆「台灣的女權也是說說，要推動的法律還很多」，貼文曝光引發網友熱議。

過度關心？老公把孕妻穿不下新衣送弟媳 一票人喊怪：關係在改變

老公特別關心弟媳合乎情理嗎？一名女網友發文，稱她懷孕後老公買了許多衣服給她穿，但有些並不合身，於是想要將不適合的新衣送給弟媳，甚至會幫弟媳照顧小孩，讓她質疑老公是否「過度關心」，對此，大多網友也認為老公和弟媳關係並不正常。

明明買了新房…公婆下班就窩老家 媳焦慮：每天陪笑兼清垃圾

婆媳之間如能彼此體諒，就能使家庭關係更加和諧，避免爭端。一名女網友發文，稱她結婚後，公婆將透天給他們住，雖不用自己買房，但公婆每天下班後都會來他們家吃飯、看電視，到晚上10點才離開，不僅要每天陪笑陪追劇，還要清理他們留下的垃圾，讓她忍不住抱怨：「我只想自己安靜的待在家，而不是打掃善後」。

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

男友拒設Face ID…她抱怨「前任都不介意」 網抨擊：不是義務

Face ID比手動輸入密碼更方便，連私人帳戶等都可以馬上登入，一名女網友在Dcard抱怨，想要在男友手機設Face ID卻被罵不尊重他，原PO委屈道，「想到如果之後要跟這個人進入婚姻，我想起這件事還是會很受傷，而且我覺得我沒辦法全心全意付出了」，但貼文發布後卻引來網友撻伐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。