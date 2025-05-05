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過度關心？老公把孕妻穿不下新衣送弟媳 一票人喊怪：關係在改變

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友懷孕後老公買了許多衣服給她穿，卻想要將她穿不下的送給弟媳。圖／ingimage
一名女網友懷孕後老公買了許多衣服給她穿，卻想要將她穿不下的送給弟媳。圖／ingimage

老公特別關心弟媳合乎情理嗎？一名女網友發文，稱她懷孕後老公買了許多衣服給她穿，但有些並不合身，於是想要將不適合的新衣送給弟媳，甚至會幫弟媳照顧小孩，讓她質疑老公是否「過度關心」。對此，大多網友也認為老公和弟媳關係並不正常。

一名女網友在Dcard發文，表示她懷孕後，老公為增加妻子的自信，買了許多衣服給她，但因為懷孕身材走樣的關係，很多衣服並不合身，她也沒抱怨，認為這些衣服可以等到懷孕身材恢復後再穿。不過近日老公想把不合身的衣服送給弟媳，並表示弟弟沒在為老婆買衣服，弟媳的衣服也在結婚後被丟掉。原PO與老公討論後，將送衣服選擇權交給老公。

原PO後來質疑，弟媳家也不是沒錢買衣服，老公此舉讓她感到疑惑，加上弟弟經常不在家，老公經常下班後幫弟媳帶小孩，充當父親的角色。原PO剛開始感到很欣慰，但後來擔心老公是否過度關心了，還要擔心弟媳有無衣服穿，平時還會跟弟媳私聊，讓原PO感受不太好，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為老公與弟媳的關係的確不太正常，「覺得怪怪的，他們關係在偷偷改變」、「衣服輪不到他管吧，如果是他親妹妹還情有可原，我自己是會覺得怪怪的，也會不開心」、「他是真的想買衣服給妳嗎？還是明知妳穿不下故意買的，然後藉此轉贈給她呢？想給妳自信那不應該買現在就能穿下的孕婦小洋裝嗎？老公有何居心啊」。

也有網友分享跟老公溝通的方式，「我會直接用撒嬌的方式告訴他，應該要有邊界感，我吃醋了，雖然是弟弟的老婆，但她就是女的，所以不喜歡這樣過分親近」、「妳可以跟老公説雖然是弟媳，因為是女生還是覺得有點吃醋」、「也可以大方的拿出幾件沒穿過的送給對方吧，老公可能還會再買給妳」。

兩性關係 夫妻關係 孕婦

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