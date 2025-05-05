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明明買了新房…公婆下班就窩老家 媳焦慮：每天陪笑兼清垃圾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的公婆每天都會來家裡吃飯看電視，她不僅要每天陪笑陪追劇，還要清理留下的垃圾。示意圖／ingimage
一名女網友的公婆每天都會來家裡吃飯看電視，她不僅要每天陪笑陪追劇，還要清理留下的垃圾。示意圖／ingimage

婆媳之間如能彼此體諒，就能使家庭關係更加和諧，避免爭端。一名女網友發文，稱她結婚後，公婆透天給他們住，雖不用自己買房，但公婆每天下班後都會來他們家吃飯、看電視，到晚上10點才離開，不僅要每天陪笑陪追劇，還要清理他們留下的垃圾，讓她忍不住抱怨：「我只想自己安靜的待在家，而不是打掃善後」。

一名女網友在Dcard發文，表示她和老公結婚後，公婆把原本住的透天給他們住，房間較多比較好分配，公婆則自己買了兩房一廳的公寓住，房貸是老公負責繳。本以為不用跟公婆一起住，未料公婆每天下班後都會來他們家煮飯、吃飯和看電視，一直待到晚上10點才離開。

原PO表示，連假日公婆都會來看電視，她只能無奈陪笑陪追劇，老公又在讀在職研究所，晚上通常不在，因此她都要被迫跟公婆待在客廳，做什麼都不是，又不可能直接離開。再加上公婆衛生習慣不太好，廚房、客廳經常留下廚餘和垃圾，每次她都要幫忙清理。這樣的生活讓她感到很焦慮，於是請教網友的意見。

此文一出，不少網友提議把透天還給公婆，她和老公搬去公寓住，「把房子還公婆，你們搬去公寓住，畢竟公寓是妳先生的名字，房貸也是他在付，比較有底氣」、「為什麼不乾脆變成你們住在先生在繳房租的兩房一廳」、「要這樣乾脆兩家換過來住，房貸也妳老公繳的」、「回自己名下的房子住」。

也有網友分析公婆的盤算，猜測他們的想法，「他們算盤打得真好，住新房貸款先生繳，然後一樣每天在舊家吃喝」、「因為他們覺得是暫時借你們住，他們的房子當然什麼時候要來就可以來，搞不好他們還覺得自己是新時代公婆」、「即使房子是小孩買的，父母仍然會以為他們也能住」。

公婆 婆媳紛爭 透天

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