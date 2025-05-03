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老公私藏鴻海股票...人妻手機報稅見驚人股利 崩潰喊：婚姻迎史上最大危機

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻報稅意外發現老公藏有鴻海股票。示意圖／ingimage
人妻報稅意外發現老公藏有鴻海股票。示意圖／ingimage

一名人妻日前分享，她與丈夫結婚三年來，所得稅申報一向由老公處理。今年她首次申請行動自然人憑證，準備自行使用手機報稅流程，沒想到登入後卻意外發現老公的高額股利收入，讓她驚訝不已。

人妻在臉書社團「匿名2公社」發文指出，過往都是老公申報所得稅，今年2月她才首次申請行動自然人憑證，結果在查詢資料時發現配偶名下竟出現來自鴻海的股利收入達新台幣16萬2千元。她當下傻眼，忍不住發問：「這意思是我老公光鴻海股利就領了16萬2嗎？」並開始好奇丈夫究竟持有多少鴻海股票，也崩潰喊「現在我們的婚姻正面臨史上最大危機」。

此文一出馬上引起熱議，網友推算「30張喔⋯鴻海去年每股發放$5.4股利，以今天股價來說141 ×30張市值有423萬左右」，也有人給人妻建議，「先生的股票沒有權利要告訴妳，但是妳要高興先生有這麼多錢至少你們的生活無慮」、「可以在網上問，別去關心他的盈虧就好」。

網友也酸其實不甘人妻的事，「老公不想讓妳知道就不要硬去挖，妳這樣才是最大的婚姻危機！」、「不懂為什麼這樣就要婚姻危機？他是有用到妳的錢去買股票嗎？沒有的話是在危機什麼？」、「難道他不能有自己的投資跟私房錢空間嗎？」、「這婚姻也太薄弱」。

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