比吵架還糟糕！心理師揭「無聲離婚」四大警訊

即使手上還戴著婚戒，但要是對枕邊人的感情變得像室友，可能就是婚姻名存實亡的徵兆。美國一名心理學家將這種現象稱為「無聲離婚」（silent divorce），意指夫妻雖然住在同一屋簷下，但情感上卻沒有連結，其實等同已經離婚。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，佛州心理諮商師莫爾（Stephanie Moir）受訪時表示，近幾年有越來越多夫妻面臨「無聲離婚」的狀態，這些夫妻雖然沒有合法辦理離婚，但在情感、心理或身體上，早就已經脫離對方。

莫爾表示，通常這樣的關係還能持續下去，都是「為了孩子」或因為「離婚後可能面對的經濟壓力」，讓人選擇維持表面和平。實際上在這樣的關係中，不只是雙方情感沒有連結，甚至可能連爭執都已經放棄。

另一名心理師賈斯汀何（Justin Ho）表示，其實吵架在婚姻關係中不全然是件壞事，任何關係會爭吵，代表雙方還在努力理解彼此、還在乎彼此。因此他認為，當人們在婚姻中不再爭執，漠視彼此的需求，其實是婚姻亮紅燈的危險訊號。

婚姻研究權威高特曼（John Gottman）也指出，如果婚姻中常出現「批評、輕蔑的態度、推卸責任、冷戰」等四大毒素，就很有可能讓婚姻走向終點。他提到，輕蔑的態度對關係殺傷力特別大，像是一方常常表現出「我比你聰明」的傲慢表情，就可能是離婚風暴的前兆。

針對這種情況，肢體語言專家范愛德華（Vanessa Van Edwards）建議，在關係中應常常練習溝通，多問對方「你還好嗎？」、「我想了解你」等，營造適合對話、表達情緒的機會。