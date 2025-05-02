勞動節要加班？老公同事限動揭「心碎真相」 她氣炸：大家都有帶女友

昨(1)日是勞動節，不少民眾都有放假，不過一名人妻抱怨，老公稱公司臨時有急事需要加班，她心疼另一半辛勞，還特意準備水和餐點，然而她卻無意間看到老公的同事兼好友的社群媒體限時動態，發現老公現身營地，與同事開心喝酒、烤肉，甚至連同事的女友也在場，讓她既傻眼又生氣。

該名人妻在「匿名公社」分享，老公當天早上板張臉地告訴她，公司臨時有急事需要加班，她體恤對方辛苦，特別提醒要多喝水並幫忙準備物品。怎料，到了中午時，她獨自在家吃泡麵、追劇，意外滑到丈夫同事兼好友的社群媒體動態，看到一群人正在戶外營地烤肉、喝酒，但沒想到畫面中竟出現老公的身影，讓她當場傻眼「（你）化成灰我都認得」。

原PO氣憤表示，「敢問你是在哪一間公司『加班』要烤肉還有啤酒？你是去上班還是公司辦員工旅遊沒帶老婆？」，她感嘆自己整天都在心疼對方加班，還為他留晚餐，結果老公卻在營地與同事開心烤肉，甚至比公司尾牙還開心，更令她氣憤的是，其他同事還有帶女友同行，她卻從頭到尾被蒙在鼓裡。

原PO透露，尚未與老公對質，也不禁詢問，「大家覺得我下一步怎麼做？」

文章曝光，網友們紛紛表示，「明年5/1換你出去浪！」、「離婚啊」、「聽同事講帶老婆去參加這種局會感到丟人，所以是不是這樣就不敢帶妳去」、「為何連這都要騙？」、「直接殺過去」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康