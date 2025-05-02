凌晨回家累趴…女友洗頭要求幫忙吹乾 他快崩潰：還指定手法

情侶之間互相體諒才能長久！一名網友在Dcard抱怨，近日先是陪女友去酒吧喝酒，回家想好好休息卻被要求幫忙吹頭髮，還有指定手法。早已疲憊不堪的他非常無奈，沒想到女友還補槍其他人的男友都會這麼做，這說法他很懷疑，好奇詢問廣大網友這真的是常態嗎？

原PO抱怨道「女生頭髮一堆又難吹」，透露陪女友去酒吧後大半夜才回家，剛洗好澡想說可以休息一下，女友卻馬上爬起來要他幫忙吹頭髮，他無奈強調吹乾不打緊，重點是要學一堆手法還要注意各種細節。幾乎崩潰的他表示當時已經凌晨一點，自己一時根本不想學也學不來。

女友卻因平時也會幫他吹頭髮感到不滿，表示別人的男友也都會幫女友吹頭髮，甚至還會幫忙卸妝。對此他只能苦笑，「我頭髮很短，不用3分鐘就吹好了」，而且自己也從不要求女友幫忙。

貼文曝光後網友看法兩極，有人酸「男生才不是妳為他做什麼，他就會回饋妳，他反而會開始跟妳計較頭髮長度呢」，還有不少網友吐槽，「她只要求你幫他吹一次頭髮你就覺得心累了是嗎」、「我男友願意幫我吹頭髮，還會先大概吹乾後再拿梳子吹，比我還講究」、「情侶不是本來就互相的嗎」、「沒女友的我想幫人吹頭髮都還沒有機會」、「有時候滿足對方的小劇場會讓感情更好，不會太糾結公不公平」、「男友一定都會幫我吹頭髮，他說女生頭髮又長又多，光洗就麻煩了，吹頭髮就交給他」。

也有網友站在原PO立場，「我想要男友吹頭髮的時候都會問今天要不要幫我吹頭髮，不想要就不要逼他」、「真的很晚很累了還要挑剔應該這樣吹那樣吹，最後還拿別人出來比較」、「累死了還要幫忙吹頭髮，吹就算了還要學手法，我聽了也覺得好累」、「平常都馬自己卸妝吹頭髮，連這個都要你做他要不要乾脆找保母」、「互相吹頭髮應該是那種輕鬆舒適、時間很充裕的情況下進行吧，才會有那種甜蜜的感覺」。

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