電子奶嘴釀禍 衛福部：兒虐16%、兒少性剝削7成與3C有關
許多父母把平板電腦當成「電子奶嘴」育兒，餐廳中孩子安靜低頭滑手機畫面民眾不陌生。衛福部最新統計，兒少每日平均上網時間，已從2021年3.17小時，增加至2024年為3.96小時。衛福部保護司長張秀鴛說，3C使用與兒虐大有關係，去年身體不當對待案件，高達16%與兒少使用3C有關，多數案件為家長發現兒少作息不佳、網路交友而衍生管教過當。
iWin網路內容防護機構統計，2021至2024年兒少平日平均上網時間成長37%，假日平均上網時間也呈現逐年上升，增幅11%。張秀鴛表示，手機、平板已成為許多孩子的童年，取代過去跳格子、盪鞦韆等以玩耍為主的童年，不僅影響兒少社交、情感和心智發展，也因父母管教問題，衍生兒少保護問題。
113年身體不當對待案件數共1810件，其中284件與3C管教因素有關。張秀鴛表示，兒少與家長對使用3C觀點不同，是導致家庭衝突主因，兒少認為在學校壓力大，回到家中追劇、打遊戲放鬆有何不可，且使用社群媒體才能維持同儕關係，跟得上流行話題；家長則擔心孩子視力惡化，注意力差，缺乏運動等問題，或擔心孩子沈迷手機，交友不正常或親子關係惡化。
亞洲大學副校長、網路成癮防治學會理事長柯慧貞表示，過度使用3C產品，已導致「過度焦慮的下一代」，自己在2018年曾做過一項研究，發現國高中生家長因使用3C管教導致親子衝突比率高達24.1%，且疫情後隨遠距學習普及，3C使用頻率提升，親子衝突也隨之增加。父母管教不一致，或只訂定規則，缺乏傾聽討論，負向管教等作法導致兒少反感，都會加劇問題。
除兒虐問題外，過度使用3C也與兒少性剝削有關。張秀鴛表示，113年兒少性剝削通報案件，被害人在學者為大宗，占86%，且運用網路對兒少性剝削者占7成，樣態包括引誘兒少傳送性影像、視訊裸聊等。兒少性剝削嫌疑人，47%未滿18歲，這些「小小幕後黑手」以數位產品偷拍其他兒少性影像，至網路上販賣，足見數位使用與兒少性犯罪關聯緊密。
台灣展翅協會組長陳時英表示，國際兒少保護組織「Childlife」2024年公布一項統計，全球約有8分之1兒童曾遭受網路誘拐，形式包括線上引誘、線上搭訕及要求性行為等。網路世界與現實世界相同，「我們不可能讓惡全數消失，應該讓孩子有能力應變」，若孩子遇到陌生人主動接觸，傳送過度親密對話，或索要個人資訊時，就是危險訊號，建議家長建立信任，與孩子一起面對。
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