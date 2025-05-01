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姊姊脫序行為不斷「未婚生子、借高利貸」 他崩潰：該怎麼脫離？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的姊姊脫序行為不斷，未婚生子又丟給原生家庭養。示意圖／ingimage
一名網友的姊姊脫序行為不斷，未婚生子又丟給原生家庭養。示意圖／ingimage

家人的羈絆往往是最深的，不過日前有位網友抱怨，他的姊姊總是讓人困擾，除了未婚生子外，還借高利貸，讓全家人被討債，原PO無奈表示「我真的快崩潰了，有沒有什麼解決方法？」

一名網友在PTT發文表示，他姊姊從國中起就夜遊、抽煙、喝酒，高中畢業沒讀書就跑去台北酒店做八大小姐，直到21歲釣到一個富二代，想用小孩綁住對方，沒想到富二代家庭不接受，孩子也不幸出生，還因此把孩子丟回原生家庭撫養。

原PO氣炸表示「我爸媽養孩子，沒有拿到錢，姊姊甚至連回家看小孩都沒有，直到3年前突然大言不慚說孩子國中後，她要帶回台北照顧，但也只是說說」。

不過事情尚未結束，原PO指出，他姊姊到醫院開中度憂鬱症證明，然後騷擾父母要錢，又跑去借高利貸，借據地址還填原生家庭，讓警察跟黑道整天找上門。近期舊事重演，姊姊又找了一個富二代，打算生下第二胎，男方又不願意負責，於是姊姊開始情勒媽媽，社工又打來關心他們，讓原PO無奈表示「我快崩潰了，我們全家的人生都被這個垃圾給拖累了，到底有沒有什麼方法能擺脫這種瘟神？」

文章曝光後，許多網友安慰「建議全家搬走」、「讓爸媽不要再跟姊姊聯絡，你們人生可以重新開始」、「勸爸媽趕快房子賣一賣搬走」、「全家搬走消失+1，逃避可恥但有用」、「全家消失搬走，沒別的路，對你姐小孩也好」、「別借她錢，姊姊以死相逼也不要」、「是你爸媽的問題，遠離你爸媽跟你姐」、「你要遠離所有家人，是因為其他家人會心軟，又把整個家族拖進去」、「最好直接離開原生家庭。讓所有家人找不到你，你現在只能自保」。

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懷孕 討債 高利貸

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