她跟婆婆吵架氣到回娘家 網看原因搖頭：連媽媽都不挺妳
婆媳關係總是難解的問題，一名媳婦發文抱怨，她跟婆婆吵架後，回娘家2個月，結果娘家媽媽勸她回去跟婆婆道歉，網友一看吵架原因，痛罵「妳自己搞得那麼難看，太衝動了」。
一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，她和婆婆吵架的原因是婆婆要她做家事，而原PO衝動回嘴「妳的兒女都死完了？怎麼就叫我一個人做家事？」然後雙方你一言我一語吵起來，婆婆就要她滾，於是原PO氣炸回娘家。
不過她吐露心聲「跟婆婆吵架後，現在我在娘家住了2個月，豬隊友都沒有打過一通電話給我，娘家媽媽又要我主動去跟婆婆道歉，為什麼要我道歉？我做不出這種事」。
文章曝光後，網友們回應「妳搞得這麼難看，太衝動了」、「妳當妳婆婆面前說兒女都死光了這種話，她當然生氣啊！妳幹嘛那麼白目？」、「要發脾氣前要先墊墊自己的斤兩」、「如果妳提離婚，就淨身出戶了⋯⋯寄人籬下不是應該主動幫忙？婆家不會想養別國來的公主」、「好好說話，溫柔待人吧」。
但也有網友為原PO說話，「像這種老公還不離婚，妳在想什麼呢？」、「一率建議離婚」、「回娘家的確比較好」、「其實妳做了我想做的事」。
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