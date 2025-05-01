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完美男友「短如口紅」…首次愛愛女生崩潰想分手 網友︰好過牙籤

香港01／ 撰文：田中貴
一名女網友發文指最近與交往4個月的男友發生關係，但男友下體只有「口紅大小」令她想分手。
一名女網友發文指最近與交往4個月的男友發生關係，但男友下體只有「口紅大小」令她想分手。

情侶間「愛愛」是人之常性，但如果身體狀況不似預期，可能影響感情。台灣1名女生在網上抱怨，指與男友交往約4個月，對方有不錯工作，人品也好，以為自己遇上「筍盤」，卻沒料到交往4個月後首次交歡，卻驚見男友的下體只有「口紅大小」，令她非常失望而想分手，但又不想負上「渣女」標籤，故在網上發文訴苦。

有網友留言謿諷「口紅比牙籤好啊，別嫌了」，又指「直接說個性不合提分手就好了，簡單明瞭」、「性事不合分手跟渣不渣沒有關係啊」。

男友下體只有「口紅大小」原po失望到想分手

原po在臉書社團「匿名2公社」發文，表示與男友交往4個月左右，對方有1份不錯的工作，為人老實體貼，而且有責任心，他們從來沒有吵架。直至最近2人前往澎湖旅遊3日2夜，首次交歡卻驚揭男友下體只有「口紅大小」，她失望到想提出分手，「要怎麼才能慢慢跟他分手，不會破壞我名聲，被說是渣女」。

網友︰分手要狠

貼文引來許多網友留言，「尺寸不合跟早洩（一樣），早晚都會外遇，不如早點…長痛不如短痛」、「分手要狠」、「直接分手，但不用說得太白，避免傷害到自尊心」。貼文其後被刪除，但已引來媒體報導，更被網友熱烈討論。

延伸閱讀：

交往3年無愛愛！女生被迫摸男友下體喊恐懼「鳥」急問如何克服

女子崩潰呻男友靚仔大隻但下體成反比 網民：無辦法接受就下一位

文章授權轉載自《香港01》

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