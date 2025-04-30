孩子生辰也要管...她怨婆婆「太迷信」 網建議：用魔法打敗魔法

遇到過於「迷信」的婆婆要怎麼相處呢？一名女網友發文，稱她的婆婆非常迷信，不僅懷小孩後不准她在房間剪指甲、剪頭髮，而且車子的顏色也要管，甚至連小孩出生的時間都要要求，讓她感到很難受，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她的婆婆非常迷信，與老公結婚時要配合「稟報祖先」，在中午前完成所有儀式，懷了小孩後更是規定她不能在房間內剪指甲、不能剪頭髮、不能喝冰的，老公剪頭髮還要看日子、穿什麼衣服、車子顏色都要管，動不動就要去廟裡拜拜「補運」，被美工刀割到手都能聯想有「血光之災」。

原PO表示，最讓她無法接受的是，她待產前一天，婆婆竟然要求她大後天再生產，「斤兩八字比較好」，讓原PO感到很崩潰，婆婆連孩子哪一天出生都要管，更何況孩子什麼時候出生也不是原PO能決定的，也氣憤地決定以後不要給婆婆好臉色，更不打算原諒對方。

此文一出，有網友提議用「魔法打敗魔法」，用大師的言語溝通，或是交給老公處理，「只能魔法對付魔法了，說妳問過妳家的祖先，是妳家祖先要怎麼做怎麼做，故意跟她唱反調」、「要溝通的時候，也會用各種老師大師的說法來回她就好了，其實也是蠻好哄的」、「最好的辦法就是，什麼都問老公」、「遠離她，她就交給先生去扛就好」。

也有網友分享類似婆媳相處的經歷，指出如果過度迷信，只會影響自己的生活，「跟我婆婆差不多，我婆婆想用孫子的命盤決定要旺誰，讓自己身體健康什麼的，不過我們沒有住在一起」、「我前夫一家人都超迷信的，還逼我喝符水，一家人生病也不看醫生」、「信仰可以渡過低潮，我自己也有信仰，但過度迷信，只會讓自己綁手綁腳」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。