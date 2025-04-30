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工程師男友溫柔體貼…初見面卻幫他整理房間1小時 網分析性格：不可留

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友交友軟體中認識一位工程師，對方非常溫柔，但衛生習慣非常差。 圖／Ingimage
一名女網友交友軟體中認識一位工程師，對方非常溫柔，但衛生習慣非常差。 圖／Ingimage

兩性交往中，個人的衛生習慣往往是不可忽視的一環。一名女網友發文，稱她在交友軟體中認識一位工程師，彼此很投緣，常有聊不完的話題，對方也非常溫柔，但到租屋處時，才發現他的衛生習慣非常差，到處都是垃圾，無奈只能幫他打掃。對此，網友分析男方性格，認為此人「不可留」。

一名女網友在Dcard發文，表示她在交友軟體上結識一位在台北上班的工程師，外型很好，彼此也有聊不完的話題。聊了兩個月終於見面了，第一次相見就被對方貼心感動到，例如他開車載原PO會在開門時讓她先走、幫原PO記錄生理期、心情不好時做鬼臉逗她開心、每天報備上下班等細節，讓原PO非常感動。

原PO表示，直到第一次去男方租屋處，才發現不對勁，房間內特別雜亂，到處都是用過的紙杯、菸灰和沒喝完的飲料，讓原PO難以接受。因此她立刻叫男方拿來垃圾袋，雙方一起整理了一小時，才終於打掃乾淨。事後男方感動地抱著原PO哭泣，答應以後一定會重視衛生，原PO也很心疼他，奉勸他以後要減少抽菸次數。

此文一出，不少網友分析男方性格，認為此人不可留，「記錄生理期，以一個聊天差不多兩個月的男生來講，感覺另有企圖，房間垃圾多，聽起來很像男生朋友們聚會後留下的殘局，原PO可能需要謹慎思考一下」、「衛生習慣不好，髒亂，有一就有二」、「生活習慣很糟糕的人是再好相處都是不應該交往的」、「看起來就是生活不能自理又出一張嘴，拜託三思」。

也有網友分享類似經驗，建議彼此要多加溝通，不要被認為理所當然，「我跟妳男友一樣不愛整理房間，到現在會吵，不過彼此都會改進磨合，願意溝通就好」、「我跟我男友第一次見面就交往，我直接幫他整理家裡，幫對方整理是無所謂，看對方的態度，不要被當成理所當然就好」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

兩性關係 男友

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