媳婦拒「5同住規定」爭過戶房產 婆婆霸氣1舉動：捐光也不給

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聯合新聞網／ 綜合報導
婚後與公婆同住，彼此生活習慣不同，難免會產生一些摩擦。示意圖/ingimage
婚後與公婆同住，彼此生活習慣不同，難免會產生一些摩擦。示意圖/ingimage

婚後與公婆同住，彼此生活習慣不同，難免會產生一些摩擦。一名婆婆透露，媳婦婚後希望住在婆家，她為了避免不必要的爭吵，提前開出五個條件，沒想到媳婦卻不願接受，還不斷吵著兒子，希望公婆趕緊把房子過戶，讓他們兩老決定老了之後會把房子賣掉，錢全捐出去。

該名婆婆在臉書社團「靠北婚姻發文，媳婦與兒子婚後希望住在婆家，她提前開出五個條件，分別是不能養寵物、一起分擔家事、洗完澡把浴室拖乾、用完廚房要整理乾淨，以及若要她幫忙顧小孩，就不要意見一堆，「有本事自己照顧，或者請用保母價錢請我，我就聽你們的話照顧小孩」。

然而，媳婦無法接受她的條件，但原po也表示願意給他們一筆錢去外面買房，「本人住在信義區，跟丈夫都是退休公務員，不用兒子養，我們要開始過自己的生活和人生了，不要想著我會把房子留給你們。我們已經決定老了之後會把房子賣掉，錢全捐出去，不要再吵我兒子把房子過戶好嗎？」。

文章曝光，眾人紛紛羨慕有原Po這樣的婆婆，「很多夫妻巴不得有這種公婆吧，而且還給一筆錢出去買房子，又不用跟公婆住」、「這樣的公婆夫復何求啊，非常棒的思維與作法」、「這公婆也太佛了吧，還給錢讓他們買房子」。也有人表示，「只有我覺得那媳婦是為了信義區的那間老公寓才嫁的嗎？」、「第二代竟然會想婆媳同住的主因，可能是安穩度與可能的金援」。

公婆 婚姻 媳婦

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