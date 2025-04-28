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有必要嗎？老公去探望小產的朋友老婆 網安慰：沒那麼多劇本

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友老公朋友的老婆最近小產，老公打算去醫院探望他們，但她覺得很奇怪。示意圖／ingimage
一名女網友老公朋友的老婆最近小產，老公打算去醫院探望他們，但她覺得很奇怪。示意圖／ingimage

老公去探望朋友的老婆，是否正常呢？一名女網友發文，表示老公朋友的老婆最近小產，老公打算去醫院探望他們，但原PO很不解，質疑別人老婆跟老公有何關係？還要特意跑去醫院探望，對此，網友們勸原PO不要太擔心，探望朋友能夠理解。

一名女網友在Dcard發文，表示老公跟一名男下屬的關係一直很好，是朋友的關係，最近朋友的老婆小產，老公知情後打算去醫院探望他們，但原PO認為沒必要這麼做，朋友老婆本身就跟老公沒關係，如果要安慰朋友上班時再關心就好，為何要特意去醫院探望呢？

原PO表示，如果今天是她遇到此狀況，她也不會特地去醫院探望，頂多傳訊息或見面再安慰就好，也跟老公討論過，但老公覺得去醫院探望是有必要的，讓原PO覺得很奇怪，對此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友認為去醫院探望朋友很正常，要原PO不要擔心，「我覺得不會很奇怪，如果只是同事我是不會去探望，但朋友的家人比如長輩生病了，會關心狀況或是去探望」、「如果真的是關係很好的朋友的話，是不奇怪」、「好朋友親屬的話，不會覺得奇怪」、「是下屬又是關係好的朋友，如果我是主管，我會在下屬也在場的時間去探望」、「不是說是好朋友了嗎，沒有那麼多劇本」。

但也有網友持相反意見，認為老公去探望的行為很奇怪，「超怪啊，別人小產有什麼好探望的」、「超怪，而且人家老婆小產也不會還想應付客人吧？有熟到這樣」、「超怪，我也不會去看望同事或下屬的老公」。

兩性關係 老公

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