她不解全職媽怨在家帶孩子累卻不去上班 過來人曝辛酸：加倍的累
許多女性成為母親後選擇放棄職場生活，成為全職媽媽。一名女網友在Dcard發文提問，不懂為什麼許多媽媽表示在家帶小孩比上班還累，卻總只是嘴上說說卻「不努力改變現狀」。貼文發布後引來許多母親抨擊，「妳真的是媽媽嗎？」
原PO疑惑表示，許多媽媽會說在家帶小孩比上班累，也常聽到全職媽媽抱怨被先生或其他人嫌棄「不用上班有什麼好累」之類的。然而她不懂，既然不開心，為何不努力改變現狀或者去上班，是否有很多不為人知的苦衷？原PO強調自己本身是職業婦女，上班累、回家也累，每天幾乎沒有喘息時間。
貼文下方引來許多母親抨擊，「難的不是放下孩子出去工作，而是難在找不到人帶小孩啊」、「妳以為保母是妳想要找就會給妳找的嗎」、「因為自己帶比較放心吧，請保母還要怕遇到壞保母虐待自己的小孩」、「全職媽媽在家顧小孩很累沒錯，但是下班之後也是要顧小孩，是加倍的累」、「我老公不放心小孩給陌生人顧，而我們家沒有任何後援，所以只好我自己帶」。
也有網友解釋不上班是全職在家顧小孩、做家事很累，然而去上班後變得上班已經很累，回家卻還要顧小孩、做家事。不僅如此，就算刻苦耐勞的成為超級媽媽去上班，也不會比較不被說閒話，網友苦笑道，「甚至另一半還會說『就妳那點薪水還不如辭職在家顧小孩、妳賺的錢夠請保母嗎？』」
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