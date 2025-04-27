快訊

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

影／移工426上凱道違法？綠營告發鄭正鈐 新住民亮身分證抗議「歧視」

她不解全職媽怨在家帶孩子累卻不去上班 過來人曝辛酸：加倍的累

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友納悶全職媽媽為何嫌在家帶孩子辛苦，卻不重返職場。 示意圖／ingimage
一名女網友納悶全職媽媽為何嫌在家帶孩子辛苦，卻不重返職場。 示意圖／ingimage

許多女性成為母親後選擇放棄職場生活，成為全職媽媽。一名女網友在Dcard發文提問，不懂為什麼許多媽媽表示在家帶小孩比上班還累，卻總只是嘴上說說卻「不努力改變現狀」。貼文發布後引來許多母親抨擊，「妳真的是媽媽嗎？」

原PO疑惑表示，許多媽媽會說在家帶小孩比上班累，也常聽到全職媽媽抱怨被先生或其他人嫌棄「不用上班有什麼好累」之類的。然而她不懂，既然不開心，為何不努力改變現狀或者去上班，是否有很多不為人知的苦衷？原PO強調自己本身是職業婦女，上班累、回家也累，每天幾乎沒有喘息時間。

貼文下方引來許多母親抨擊，「難的不是放下孩子出去工作，而是難在找不到人帶小孩啊」、「妳以為保母是妳想要找就會給妳找的嗎」、「因為自己帶比較放心吧，請保母還要怕遇到壞保母虐待自己的小孩」、「全職媽媽在家顧小孩很累沒錯，但是下班之後也是要顧小孩，是加倍的累」、「我老公不放心小孩給陌生人顧，而我們家沒有任何後援，所以只好我自己帶」。

也有網友解釋不上班是全職在家顧小孩、做家事很累，然而去上班後變得上班已經很累，回家卻還要顧小孩、做家事。不僅如此，就算刻苦耐勞的成為超級媽媽去上班，也不會比較不被說閒話，網友苦笑道，「甚至另一半還會說『就妳那點薪水還不如辭職在家顧小孩、妳賺的錢夠請保母嗎？』」

全職媽媽 職場女性

延伸閱讀

高雄托嬰中心換名再爆虐嬰 社會局罰機構停辦1年保母重罰48萬

廁所餵剩菜、冬天洗冷水澡發抖罰站 女看護作證「剴剴」保母虐童

劉姓保母虐死剴剴案開庭 看護：冷水澡僅穿尿布發抖罰站

1歲童「剴剴」遭保母姊妹虐死案 選出博士國民法官參審

相關新聞

她不解全職媽怨在家帶孩子累卻不去上班 過來人曝辛酸：加倍的累

許多女性成為母親後選擇放棄職場生活，成為全職媽媽。一名女網友在Dcard發文提問，不懂為什麼許多媽媽表示在家帶小孩比上班還累，卻總只是嘴上說說「不努力改變現狀」。貼文發布後引來許多母親抨擊「你真的是媽媽嗎？」

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

IG好友僅11人…想給帳號卻憂被當「邊緣人」 網勸退：現在超後悔

真心好友比數量更重要！一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己Instagram的小帳只有11人，分別是國小至高中的少數好友。對此，她非常自卑，很希望給大學同學們自己的小帳，卻又擔心他們會因為粉絲少覺得她是邊緣人，於是以「大家小帳的粉絲有多少人」為題發文，貼文下方引發網友熱議。

【文學的社會事件簿】江一豪／掉了

打開工具箱，我隨手挑出一根螺絲端詳，浮現這恆久的提問：如果人生可以重來，敢不敢沿著原路再走一趟？我猜，大部分的人都沒把握……

【奶奶絮語】劉雲英／小大人

公園裡，一群幼幼班趁著暖陽出來放風，老師拉著繩索在前牽引，像母鴨帶小鴨搖擺逛大街，令人莞爾。年前到年貨大街，巧遇幼兒園戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。