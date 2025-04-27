IG好友僅11人…想給帳號卻憂被當「邊緣人」 網勸退：現在超後悔

真心好友比數量更重要！一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己Instagram的小帳只有11人，分別是國小至高中的少數好友。對此，她非常自卑，很希望給大學同學們自己的小帳，卻又擔心他們會因為粉絲少覺得她是邊緣人，於是以「大家小帳的粉絲有多少人」為題發文，貼文下方引發網友熱議。

原PO目前是大學生，成長的路上和朋友經歷分分合合，到現在Instagram小帳只有11人追蹤。她自認真正的朋友只有4人，因此到現在還是不敢讓大學同學追蹤自己的IG，坦言即使心裡有許多事情想分享，但怕被看到粉絲數太少，最後總是作罷。她直言，「怕他們因此覺得我是邊緣人、覺得我以前沒有朋友」。

原PO補充，大學同學們都有給她追蹤小帳，但自己是使用大帳追蹤，這舉動也讓她很擔心同學們以為她在刻意疏遠。此外，同學們的小帳粉絲都差不多50幾人，對比自己的11人，原PO深怕被用異樣眼光看待，同時也知道這樣的心態很糟糕，朋友人數不該拿來比較，卻又會感到自責，無助道「為什麼都已經大學了，結果朋友那麼少」。

貼文下方網友紛紛回覆，「我以為小帳就是發自己看的耶」、「小帳不就是發東西的，幹嘛在乎粉絲人數」、「如果朋友的小帳很少人，但他還願意讓我加，我會覺得他把我當很好的朋友欸」、「小帳對我來說，就是看到大帳經營形象之外的一些生活碎片分享」、「如果是要發給真正的好朋友看的，那為何要在乎人數」。

也有人提供經驗，「不要急著給大學同學小帳，過來人的經驗，現在超後悔」、「讓大學同學進來，小帳裡從此以後多了很多想刪但不敢刪的人」、「很不喜歡明明有小帳還用大帳追蹤我小帳的欸，有一種不對等的感覺」、「有時候發限動還會隱藏大家，發了也只是要給自己看做記錄而已」。